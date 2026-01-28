الأربعاء 28 يناير 2026
محافظات

لليوم الرابع، استمرار حملة غلق وتشميع محال فرز القمامة بمدينة بورفؤاد (صور)



أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد بأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ تمركزات ثابتة ومتحركة بمحيط مرفقي المعديات وسط المدينة والرسوة وكوبري النصر العائم لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المدينة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة.

وكان قد ترأس الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد حملة مفاجئة مكبرة لغلق وتشميع عدد من محال فرز القمامة بمساكن الأمل وسوق محمد علي، في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تسيء للصحة العامة والمظهر الحضاري وذلك لليوم الرابع على التوالي.

واستهدفت الحملة مكبرة غلق وتشميع محال فرز القمامة بمساكن الأمل وسوق محمد علي، ومناطق متفرقة أيضا بمدينة بورفؤاد.

رافق رئيس الحي في جولته  المهندسة سارة التابعي مدير المركز التكنولوجي الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة، ومحمد درويش مدير إدارة الإشغالات، ومحمد المنصوري مسئول التفتيش بالمركز التكنولوجي الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة.

أسفرت الحملة عن تشميع عددًا من المحال المخالفة للأنشطة ومصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة.

ومن جانبه شدد رئيس مدينة بورفؤاد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر، موجهًا بالتفتيش الدقيق لكافة مناور وغرف حراس العقارات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بإستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشويه المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء علي تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

بورسعيد رئيس مدينة بورفؤاد محافظة بورسعيد مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد













