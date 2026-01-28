لليوم الرابع، استمرار حملة غلق وتشميع محال فرز القمامة بمدينة بورفؤاد (صور)

18 حجم الخط

أكد الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد بأن الفترة المقبلة ستشهد تنفيذ تمركزات ثابتة ومتحركة بمحيط مرفقي المعديات وسط المدينة والرسوة وكوبري النصر العائم لإحكام السيطرة على مداخل ومخارج المدينة لمجابهة ظاهرة فرز القمامة.

حملات ضد فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو

بورفؤاد تشن حملات لمحاربة ظاهرة فرز القمامة، ڤيتو

وكان قد ترأس الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد التابعة لمحافظة بورسعيد حملة مفاجئة مكبرة لغلق وتشميع عدد من محال فرز القمامة بمساكن الأمل وسوق محمد علي، في إطار مواجهة الظواهر السلبية التي تسيء للصحة العامة والمظهر الحضاري وذلك لليوم الرابع على التوالي.

حملات ضد فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو



واستهدفت الحملة مكبرة غلق وتشميع محال فرز القمامة بمساكن الأمل وسوق محمد علي، ومناطق متفرقة أيضا بمدينة بورفؤاد.

رافق رئيس الحي في جولته المهندسة سارة التابعي مدير المركز التكنولوجي الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة، ومحمد درويش مدير إدارة الإشغالات، ومحمد المنصوري مسئول التفتيش بالمركز التكنولوجي الموحد لإصدار تراخيص المحال العامة.

حملات ضد فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو

أسفرت الحملة عن تشميع عددًا من المحال المخالفة للأنشطة ومصادرة عدد من عربات اليد كان يستخدمها فارزي القمامة.

إجراءات صارمة ضد المخالفين، ڤيتو

ومن جانبه شدد رئيس مدينة بورفؤاد على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين لمنع تكرار مثل هذه الظواهر، موجهًا بالتفتيش الدقيق لكافة مناور وغرف حراس العقارات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين.

حملات ضد فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو

كما وجه الدكتور إسلام بهنساوي بإستمرار الحملات والمتابعة الميدانية لضبط فارزي القمامة ومواجهتهم بكل شدة وحزم لما تمثله تلك الظاهرة السلبية من تبديد للمجهودات التي تقوم بها الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة في تجميل الشوارع والطرق الرئيسية وتطوير الحدائق.

حملات ضد فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو

محاربة فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو

وأضاف رئيس مدينة بورفؤاد بأنه في الوقت التي تقوم به المدينة بالتطوير وتجميل شوارع المدينة نجد هناك البعض من الخارجين علي القانون والمخالفين يقومون بتشويه المظهر الجمالي للمدينة من خلال إخراج القمامة من الصناديق المخصصة لذلك وإلقائها خارج الصندوق مطالبًا المواطنين بضرورة التعاون مع الأجهزة التنفيذية للقضاء علي تلك الظاهرة التي لا تليق بالمدينة.

حملات ضد فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو

حملات ضد فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو

حملات ضد فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو

حملات ضد فرز القمامة ببورفؤاد، ڤيتو

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.