متحدثة الحكومة الإيرانية: إذا ارتفعت ألسنة النيران فستحرق العالم بأسره

أكدت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية فاطمة مهاجراني، أن بلادها تأمل في حل كل الأمور عبر الطرق الدبلوماسية، مضيفة: “لكننا مصممون وأشداء في الدفاع عن بلدنا ومصالح شعبنا".

إجراء تراه قواتنا المسلحة مناسبًا للدفاع عن بلدنا

وقالت فاطمة مهاجراني، في تصريحات لها: “لن نبدأ أي حرب لكن سنتخذ أي إجراء تراه قواتنا المسلحة مناسبًا للدفاع عن بلدنا. لا نهاب أبدًا أي مواجهة وإذا ما ارتفعت ألسنة النيران فإنها ستحرق المنطقة والعالم بأسره”.

أسطول ضخم يتجه نحو إيران

ومنذ قليل، صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن أسطول ضخم يتجه نحو إيران ويتحرك بسرعة، مشيرا إلى أنه أكبر من ذلك الذي أرسل إلى فنزويلا.

وقال الرئيس الأمريكي ترامب، في تصريحات له: نأمل أن تجلس إيران إلى طاولة المفاوضات ونأمل أن تتفاوض إيران على اتفاق عادل ومنصف. الهجوم القادم على إيران سيكون أسوأ بكثير لا تسمحوا بتكرار ذلك والوقت ينفد وكما قلت لإيران من قبل أبرموا اتفاقا.

التوتر المتصاعد مع إيران

وفي وقت لاحق، أعلنت القوات الأمريكية أنها ستنفذ مناورة جوية تمتد لعدة أيام في الشرق الأوسط، على خلفية التوتر المتصاعد مع إيران، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

من جانبه، قال الفريق ديريك فرانس، قائد القوات الجوية التابعة للقيادة المركزية الأمريكية، إن هذه التدريبات تتيح للعسكريين إثبات قدرتهم على "الانتشار والعمل وتنفيذ طلعات قتالية في ظروف صعبة، بدقة وأمان، وبالتعاون مع الشركاء".

ويأتي الإعلان بعد تحذيرات أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن "أسطولًا” يتجه نحو إيران، مع تلويحه بإمكانية اتخاذ عمل عسكري".

