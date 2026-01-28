إيران تقر إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء

18 حجم الخط

أكدت نائبة الرئيس الإيراني زهرا بهروزآذر، أن قرار إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء بات نهائيا، مشيرة إلى أن الإجراءات اللازمة قد استكملت بالكامل.

العملية التنفيذية ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة

وأوضحت بهروزآذر أن العملية التنفيذية ستنطلق خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتة إلى أن التفاصيل الفنية والتنظيمية المتعلقة بآلية التنفيذ سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

اعتماد إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء

وأشارت إلى أن القرار جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء، حيث تم اعتماد إصدار رخص قيادة الدراجات النارية للنساء، على أن يتم ذلك ضمن إطار تدريبي منظم في مدارس تعليم القيادة المعتمدة، وتحت إشراف مباشر من شرطة المرور.

ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن

وفى سياق منفصل صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، بأن هناك أسطولًا حربيًّا آخر يتجه في الوقت الراهن نحو إيران.

وقال ترامب في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري بولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".

وأضاف: "لذا سنرى. آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الإثنين، بأن "الأسطول الأمريكي المتمركز بالقرب من إيران، ضخم ويفوق حجم الأسطول قرابة سواحل فنزويلا"، مؤكدًا أن "هذه القوة البحرية تمثل جزءًا من استراتيجية الردع في المنطقة"، وفق تعبيره.

وأضاف ترامب، في تصريحات لصحيفة "أكسيوس"، أن "إيران أبدت رغبتها في التوصل إلى اتفاق"، مشيرًا إلى أنها "اتصلت به مرارًا وأبدت استعدادها للحوار، مع التأكيد على أن الدبلوماسية ما تزال خيارًا مطروحًا للتعامل مع الملف الإيراني".

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن "وصول الأسطول الأمريكي إلى المنطقة أسهم في دفع طهران نحو البحث عن تسوية"، لكنه شدد على أن "الولايات المتحدة ستواصل الحفاظ على موقفها الدفاعي القوي لضمان أمن المصالح الأمريكية وحلفائها في المنطقة".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.