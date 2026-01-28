الأربعاء 28 يناير 2026
انطلاق برنامج «أساسيات القيادة المدرسية» لمديري ووكلاء المدارس في الإسكندرية

نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اليوم، برئاسة الدكتور عربي أبو زيد، برنامج «أساسيات القيادة المدرسية» لمديري ووكلاء المدارس الابتدائية اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، وبرعاية الدكتور عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.

يأتي تنفيذ هذا البرنامج استكمالًا للجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالتعاون مع الشركاء والجهات المانحة، بهدف تطوير منظومة التعليم بالمرحلة الابتدائية، مع التركيز على التنمية المهنية وبناء قدرات القيادات التربوية.

ويستهدف البرنامج تدريب 952 من مديري ووكلاء المدارس الابتدائية، ويتم تنفيذه داخل قاعات التطوير بديوان مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، بما يسهم في تعزيز مهارات القيادة المدرسية، ودعم الممارسات الإدارية والتربوية الفعّالة داخل المدارس

