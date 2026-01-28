رانيا أحمد تشارك في معرض القاهرة للكتاب بـ "حكاية شفتشي"

18 حجم الخط

تشارك الدكتورة رانيا أحمد عبد الرحمن بعملها الروائي الجديد "حكاية شفتشي" في الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تعد الرواية رؤية إنسانية عميقة تبدأ من الهامش وتنتهي عند قمّة النجاح.

لكن الرواية لا تتوقف عند فكرة الصعود وحدها، بل تغوص في ما هو أبعد من ذلك، في الفقد، والبحث عن الذات، والقوة الداخلية التي تدفع الإنسان إلى الاستمرار رغم القسوة.

رواية حكاية شفتشي

الرواية تنحاز للروح قبل الحدث، وللإحساس قبل الاستعراض، وتضع الإنسان في قلب التجربة السردية.

تنطلق الرواية من مدينة بورسعيد، وتبني عالمها السردي بهدوء وتأنٍ، معتمدة على لغة بسيطة ومشحونة بالإحساس، قادرة على الاقتراب من القارئ دون ادّعاء. لا تركّز الكاتبة على الحدث بقدر ما تهتم بالتحولات الداخلية للشخصيات، فتجعل من الألم طاقة كامنة، ومن الفقد بداية لإعادة التشكل لا نهاية للطريق.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وتم اختيار الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

