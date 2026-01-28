تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

18 حجم الخط

تُعرض نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية فور الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات مباشرة عبر الرابط حيث تم الانتهاء من تصحيح بعض المواد وفى انتظار إعلان النتيجة النهائية.

وكان قد عقد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية اجتماعًا موسعًا بحضور نجلاء سليم وكيل المديرية ومحمد السني رئيس مجلس أمناء المحافظة ومديري عموم المديرية، ومديري عموم الإدارات التعليمية التسع، ووكلاء الإدارات، لمتابعة مستجدات العمل والاستعداد لتصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول وعمل معسكرات بالإدارات التعليمية لاستقبال الفصل الدراسي الثاني.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بالاستعداد لتصحيح وتقدير امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي ٢٠٢٥_٢٠٢٦

وفي مستهل الاجتماع، وجّه مدير المديرية الشكر والتقدير لكافة القيادات والعاملين، مشيدًا بالجهود المبذولة خلال فترة الامتحانات، وما تحقق من التزام وانضباط.

وأكد الدكتور عربي أبوزيد ضرورة الالتزام الكامل والدقة في أعمال تصحيح مواد الشهادة الإعدادية، مع التشديد على المراجعة والتدقيق لضمان تحقيق العدالة وإعطاء كل طالب حقه كاملًا.

كما شدد على سرعة الانتهاء من مستحقات معلمي الحصص، واتخاذ الإجراءات اللازمة لصرفها دون تأخير.

وتناول الاجتماع متابعة أعمال صيانة المدارس خلال إجازة نصف العام، والانتهاء من أعمال الدهانات والتشجير، إلى جانب تجديد لافتات المدارس، استعدادًا لاستقبال الطلاب بالفصل الدراسي الثاني في بيئة تعليمية جاذبة وآمنة.

