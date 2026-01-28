محافظة القاهرة تحذر من تداول نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل غير رسمي

18 حجم الخط

نتيجة الشهادة الاعدادية، أكدت محافظة القاهرة أنه غير مسموح بتداول نتيجة امتحان الفصل الأول، أوالثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل للتعليم الأساسى بأى وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية من المحافظة حرصًا على ضمان صحة بيانات النتائج التى يحصل عليها الطلاب.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه نظرًا لتكرار ظهور بعض النتائج غير الدقيقة أو غير الصحيحة بالتزامن مع اعتماد نتيجة الإعدادية، وسنوات النقل للتعليم الأساسى، تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبث النتائج حصريًا فور اعتمادها.

وحذرت محافظة القاهرة من إعادة نشر النتائج بأى وسيلة نشر دون إذن رسمى من المحافظة حتى لا يتعرض من يفعل ذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله والرجوع عليه بالتعويضات القانونية المقررة.

وفي سياق أخر أظهرت نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة مؤشرات رقمية مهمة، خاصة عند التوقف أمام أعداد الطلاب الذين لم يتجاوزوا الحد الأدنى للنجاح، في مقابل نسبة النجاح العامة التي بلغت 85.29%.

وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 207,665 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 177,109 طلاب وطالبات، بينما كان عدد الطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى 30,556 طالبًا وطالبة، وتمثل هذه الشريحة نحو 14.7% من إجمالي الطلاب الحاضرين للامتحانات.

فئات لم تسجل حالات رسوب

وفي المقابل، لم تسجل بعض الفئات التعليمية أي حالات رسوب، بعد تحقيق نسبة نجاح 100% بمدارس الصم وضعاف السمع، ونسبة نجاح 100% بمدارس المكفوفين، وهو ما يعكس فاعلية نظم المتابعة والدعم داخل هذه المدارس.

