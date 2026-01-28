الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظة القاهرة تحذر من تداول نتيجة الشهادة الإعدادية بشكل غير رسمي

نتيجة الشهادة الاعدادية،
نتيجة الشهادة الاعدادية، فيتو
18 حجم الخط
ads

نتيجة الشهادة الاعدادية، أكدت محافظة القاهرة أنه غير مسموح بتداول نتيجة امتحان الفصل الأول، أوالثانى للشهادة الإعدادية وسنوات النقل للتعليم الأساسى بأى وسيلة نشر بغير موافقة كتابية رسمية من المحافظة حرصًا على ضمان صحة بيانات النتائج التى يحصل عليها الطلاب.

وأوضحت محافظة القاهرة أنه نظرًا لتكرار ظهور بعض النتائج غير الدقيقة أو غير الصحيحة بالتزامن مع اعتماد نتيجة الإعدادية، وسنوات النقل للتعليم الأساسى، تم التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة لبث النتائج حصريًا فور اعتمادها.

وحذرت محافظة القاهرة من إعادة نشر النتائج بأى وسيلة نشر دون إذن رسمى من المحافظة حتى لا يتعرض من يفعل ذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية حياله والرجوع عليه بالتعويضات القانونية المقررة.

وفي سياق أخر أظهرت نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة مؤشرات رقمية مهمة، خاصة عند التوقف أمام أعداد الطلاب الذين لم يتجاوزوا الحد الأدنى للنجاح، في مقابل نسبة النجاح العامة التي بلغت 85.29%.

وبحسب البيانات الرسمية فإن عدد الطلاب الذين حضروا الامتحانات 207,665 طالبًا وطالبة، وبلغ عدد الطلاب الناجحين 177,109 طلاب وطالبات، بينما كان عدد الطلاب الذين لم يحققوا الحد الأدنى 30,556 طالبًا وطالبة، وتمثل هذه الشريحة نحو 14.7% من إجمالي الطلاب الحاضرين للامتحانات.

فئات لم تسجل حالات رسوب

وفي المقابل، لم تسجل بعض الفئات التعليمية أي حالات رسوب، بعد تحقيق نسبة نجاح 100% بمدارس الصم وضعاف السمع، ونسبة نجاح 100% بمدارس المكفوفين، وهو ما يعكس فاعلية نظم المتابعة والدعم داخل هذه المدارس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اعتماد نتيجة الاعدادية الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول نتائج الفصل الدراسي الأول نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة نتيجة الاعدادية

مواد متعلقة

اليوم، إعلان نتائج صفوف النقل بالابتدائية والإعدادية في مدارس الجيزة

جامعة سوهاج الأهلية تعلن نتائج الفرقة الأولى بنسبة نجاح 67 %
ads

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جمهوري جديد بتعيين 357 مندوبا مساعدا بهيئة قضايا الدولة

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لأول مرة في التاريخ، ارتفاع جنوني في سعر جرام الذهب اليوم في مصر

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

زغلول صيام يكتب: هو الزمالك بقى عزبة "شكري" واحنا منعرفش؟!

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

لينك نتيجة الشهادة الإعدادية في الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

أكثر من 30 ألف طالب لم يتجاوزوا الترم الأول، قراءة رقمية في نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

خدمات

المزيد

قبل رمضان، الأرز المعبأ يسجل 24 جنيها وسط استعدادات الأسواق

سعر كرتونة البيض اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

ارتفاع الروص وانخفاض الهبرد، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الأربعاء في بورصة الدواجن

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أنواع الصدقة وفضائلها في الإسلام

الإفتاء توضح حكم الشريعة الإسلامية في التعصب والتطرف الديني

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية