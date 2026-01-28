مسابقات وجوائز من إدارة معرض الكتاب لمستمعي إذاعات راديو النيل

18 حجم الخط

مع استمرار فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، وبالتزامن مع اختيار مجموعة إذاعات راديو النيل (ميجا إف إم – نغم إف إم – شعبي إف إم – راديو هيتس) شريكًا إعلاميًا رسميًا للمعرض، تقدم إدارة معرض الكتاب مجموعة من الجوائز القيمة لمستمعي برامج إذاعات راديو النيل المختلفة.

وتأتي هذه الجوائز في إطار مسابقات تفاعلية تُطرح خلالها مجموعة من الأسئلة الخاصة بالمعلومات العامة عن المعرض وتاريخه وشخصياته البارزة، حيث يتم اختيار الفائزين من بين المستمعين الذين يشاركون بالإجابات الصحيحة.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة الأنشطة والفعاليات المشتركة التي تُنظم ضمن الشراكة الإعلامية للدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، على أن يتم توزيع الجوائز على الفائزين في يوم مخصص للقاء الجمهور داخل المعرض، وذلك من خلال إدارة المعرض وإدارة إذاعات راديو النيل، في مكان مُعد خصيصًا للإذاعات.

وجدير بالذكر أن إذاعات راديو النيل تشارك هذا العام ببرنامج فعاليات موسع بصفتها الشريك الإعلامي الرسمي للمعرض، وذلك تحت الإشراف العام للأستاذة أميمة شكري، رئيس قطاع الراديو بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

ولا يقتصر معرض القاهرة الدولي للكتاب على بيع وشراء الكتب فحسب، بل يُعد كرنفالًا ثقافيًا واحتفاليًا لجميع أفراد الأسرة، بما يضمه من ندوات ومناقشات فكرية وحوارية، واحتفاء بالأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم الذين يجتمعون على أرض مصر، إلى جانب أنشطة الطفل في جناح مخصص، والمسارح المفتوحة التي تستضيف الفرق الفنية القومية والخاصة.

