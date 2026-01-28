توافد الجمهور على معرض الكتاب في سابع أيامه (صور)

18 حجم الخط

شهدت بوابات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، مع انطلاق اليوم السابع من أيامه، إقبالًا كبيرًا من الزوار، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية في التجمع الخامس.

واصطف العشرات من رواد المعرض في طوابير أمام شباك التذاكر، فيما شهدت البوابات تواجدًا مكثفًا لأعضاء فريق “أنا متطوع”، الذين عملوا على تسهيل دخول الجمهور وتنظيم حركة الزوار إلى أرض المعرض منذ الساعات الأولى لبدء اليوم.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

ولا يقتصر معرض القاهرة الدولي للكتاب على بيع وشراء الكتب فحسب، بل يُعد كرنفالًا ثقافيًا واحتفاليًا لجميع أفراد الأسرة، بما يضمه من ندوات ومناقشات فكرية وحوارية، واحتفاء بالأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم الذين يجتمعون على أرض مصر، إلى جانب أنشطة الطفل في جناح مخصص، والمسارح المفتوحة التي تستضيف الفرق الفنية القومية والخاصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.