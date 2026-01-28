الجمعة، معرض القاهرة الدولي للكتاب يستضيف الشاعر التونسي آدم فتحي بلقاء فكري

18 حجم الخط

ينظم معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته السابعة والخمسين، لقاءً فكريًا وشعريًا مع الشاعر التونسي آدم فتحي حول تجربته الشعرية، وذلك في تمام الخامسة والنصف مساء يوم الجمعة 30 يناير الجاري، بالقاعة الرئيسية للمعرض، وتستمر حتى السابعة مساءًا.

ويُقدم اللقاء الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث يتناول الحوار التجربة الشعرية لآدم فتحي، ومحطات إبداعه، ورؤيته للمشهد الثقافي العربي.

ويأتي هذا اللقاء ضمن البرنامج الثقافي للمعرض، الذي يحرص على استضافة نخبة من المفكرين والمبدعين العرب، في إطار تعزيز الحوار الثقافي ودعم الإبداع الأدبي والفكري.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال.

ولا يقتصر معرض القاهرة الدولي للكتاب على بيع وشراء الكتب فحسب، بل يُعد كرنفالًا ثقافيًا واحتفاليًا لجميع أفراد الأسرة، بما يضمه من ندوات ومناقشات فكرية وحوارية، واحتفاء بالأدباء والكتاب من مختلف أنحاء العالم الذين يجتمعون على أرض مصر، إلى جانب أنشطة الطفل في جناح مخصص، والمسارح المفتوحة التي تستضيف الفرق الفنية القومية والخاصة.

