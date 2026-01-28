في معرض القاهرة الدولي الكتاب، ترامب يستقبل الزوار وأمريكا وقطر جيران (صور)

18 حجم الخط

"ما تبعده المسافات.. تجمعه الثقافة".. ليست مجرد شعار، بل حقيقة واقعة، فعلى بعد خطوات داخل قاعة 3 بالدورة 5معرض القاهرة الدولي للكتاب، تتلاشى المسافات الجغرافية التي تفصل بين واشنطن والدوحة بآلاف الأميال.

فبين زحمة الممرات، يجد زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب أنفسهم أمام جيرة ليست سياسية أو جغرافية وإنما ثقافية لافته، حيث يتجاور جناح الولايات المتحدة الأمريكية جنبا إلى جنب مع جناح دولة قطر، في مشهد يجسد قوة الدبلوماسية الناعمة وقدرة الثقافة على تقريب المسافات ولغة الحوار.

ترامب يستقبل زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب

على أعتاب الجناح الأمريكي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، لا يحتاج الزائر للكثير من الوقت ليدرك أنه بين جناح السفارة الأمريكية داخل المعرض، فبمجرد اقترابه يستقبله مجسم للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يقف المجسم عند مدخل جناح السفارة الأمريكية بوقفته الشهيرة، وكأنه يدعو جمهور القراء المصريين والعرب لاستكشاف النتاج الفكري والأدبي لبلاده، لم يكن المجسم مجرد قطعة ديكور، بل تحول استقطاب عدد من الجمهور لالتقاط الصور التذكارية مع الرئيس "ترامب الورقي" قبل أن يدخلوا الجناح، ويتعرفوا على ما تحمله رفوف السفارة الأمريكية من كتب والتي تنوعت بين أحدث الإصدارات التكنولوجية واللغة وبعض الروايات.

قطر هوية بصرية بروح التراث العربي

على بعد خطوات قليلة، لا يفصلهما سوى بضع سنتيمترات، يقام جناح دولة قطر بهويته البصرية المميزة التي تدمج بين الحداثة المعمارية وروح التراث العربي.

فبينما كان "ترامب" يخطف الأنظار عند الجار الأمريكي، كان الجناح القطري يركز على تقديم الوجبة الثقافية العربية، من خلال إصدارات وزارة الثقافة القطرية ودار "جامعة حمد بن خليفة"، الجيرة هنا لم تكن مكانية فقط، بل بدت وكأنها حوار صامت بين "القوة الصلبة" التي يمثلها الرمز السياسي الأمريكي، و"القوة الناعمة" التي تستعرضها قطر من خلال الاهتمام بالتراث والمخطوطات والفكر العربي المعاصر.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي.

