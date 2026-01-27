بين رفوف المعرفة، كتب العلاقات "التوكسيك" تحظى باهتمام رواد معرض الكتاب

18 حجم الخط

وسط إقبال كبير على أجنحة العلم والأدب والفكر في معرض القاهرة الدولي للكتاب، أظهر زوار الصرح الثقافي العملاق اهتماما كبيرا بكتب تناقش العلاقات “التوكسيك”، في محاولة لفهم أنماط العلاقات المؤذية وكيفية الخروج منها.

وخلال جولة “فيتو” داخل معرض الكتاب، لوحظ توقف عدد من الزوار، خاصة من الشباب، أمام عناوين تتناول العلاقات السامة وتأثيرها النفسي، إلى جانب كتب علم النفس وتطوير الذات، في مشهد يعكس تزايد الوعي بقضايا الصحة النفسية والحدود الإنسانية.

وأكد عدد من القراء أن لجوءهم إلى هذا النوع من الكتب يأتي بدافع الرغبة في تجنب أخطاء سابقة، مشيرين إلى أن القراءة في هذا المجال لا تقل أهمية عن قراءة الأدب أو العلوم، باعتبارها تمس الواقع اليومي للإنسان.

كتب العلاقات الـ"توكسيك" بمعرض الكتاب

ومن أبرز كتب العلاقات السامة ما يلي:

فن تخطى العلاقات - لرحمة الشاذلى

صدمة ومن أول السطر - لمروه إبراهيم

غرام وانتقام - لزينب العلى

سيكولوجيا العلاقات التوكسيك - ندا ممدوح: يكشف الصور المختلفة للعلاقات المسيئة في الحياة (وليس العاطفية فقط) وكيفية التحرر منها.

علاقات خطرة - د. محمد طه: يتناول العلاقات التي تستنزف الطاقة النفسية ويشرح كيفية التعامل معها.

التعافي من العلاقات السامة - ستيفاني مولتون ساركيس: يقدم 10 خطوات أساسية للتعافي من التلاعب بالعقول والنرجسية.

علاقات توكسيك - إيمان عبد الهادي: كتاب يندرج تحت تصنيف تطوير الذات.

علاقات سامة - أليسون دوفي ودارسي لاينس: يركز على تعريف العلاقات السامة في العمل، الصداقة، والأهل.

كيفية التخلص من العلاقات السامة - محمود نواف: يقدم دليلًا عمليًا للتخلص من هذه العلاقات.

وتساعد هذه الكتب في تحديد علامات التلاعب، وفهم الشخصيات النرجسية، وتعزيز الصحة النفسية للتخلص من العلاقات المستنزفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.