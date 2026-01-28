الخطوط الجوية الهولندية تعلن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل بسبب مخاوف أمنية

18 حجم الخط

أعلنت شركة الطيران الهولندية KLM اليوم الأربعاء أنها لن تستأنف رحلاتها إلى إسرائيل، بعد يوم من إعلانها أنها ستستأنف الرحلات إلى البلاد اليوم، حسب وكالة أسوشتيد برس.

الخطوط الجوية الهولندية تعلن إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل

وألغت الشركة الرحلات بالفعل في نهاية الأسبوع الماضي، بسبب الوضع الأمني والتوتر مع إيران.

وقالت الشركة في بيان: تعطي KLM دائمًا أولوية قصوى لسلامة الركاب وطاقم العمل خلال تنفيذ عملياتها، ويُعد اختيار مسارات طيران آمنة ومثلى جزءًا لا يتجزأ من الروتين التشغيلي اليومي.

عدم استئناف الرحلات إلى تل أبيب

وبناءً على الوضع الأمني الحالي وإمكانية التشغيل، تم اتخاذ قرار في هذه المرحلة بعدم استئناف الرحلات إلى تل أبيب.

وأضافت الشركة أنها قد استأنفت بالفعل رحلاتها إلى وجهات أخرى في المنطقة، من بينها الرياض والدمام.

وفيما يتعلق بدبي، يجري حاليًا دراسة إمكانية استئناف الرحلات اعتبارًا من يوم الجمعة 30 يناير.

ترامب: أسطول حربي آخر يتجه نحو إيران الآن

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال اليوم الأربعاء، إن هناك أسطولًا حربيًّا آخر يتجه في الوقت الراهن نحو إيران.

وأوضح في خطاب ألقاه أمام حشد جماهيري بولاية أيوا: "بالمناسبة، هناك أسطول رائع آخر متجه إلى إيران الآن".

وأضاف: "لذا سنرى. آمل أن يتوصلوا إلى اتفاق".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صرح الإثنين، بأن "الأسطول الأمريكي المتمركز بالقرب من إيران، ضخم ويفوق حجم الأسطول قرابة سواحل فنزويلا"، مؤكدًا أن "هذه القوة البحرية تمثل جزءًا من استراتيجية الردع في المنطقة"، وفق تعبيره.

