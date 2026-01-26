إسرائيل ترش أراضي سورية بمادة مجهولة (صور)

18 حجم الخط

أفادت قناة الإخبارية اليوم الاثنين بأن مديرية زراعة القنيطرة بالتعاون مع مديرية البيئة بدأت بأخذ عينات من نباتات تم رشها بمادة مجهولة عبر طيران زراعي إسرائيلي في ريف القنيطرة الجنوبي.

رصد الطيران الزراعي الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض قرب السياج الفاصل مع الجولان المحتل

ويأتي ذلك بعدما تم رصد الطيران الزراعي الإسرائيلي يحلق على ارتفاع منخفض يوم 24-25 يناير 2026 فوق أراض زراعية قرب السياج الفاصل مع الجولان المحتل، ورش مواد مجهولة أثارت مخاوف بشأن سميتها للغطاء النباتي والمراعي.

وسبق الحادث قصف إسرائيلي مدفعي في المنطقة يوم 22 يناير.

الأنشطة تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين والمزارع

وتشهد مناطق ريف القنيطرة والشريط الحدودي السوري–الإسرائيلي توغلات إسرائيلية متكررة منذ سنوات تشمل غارات جوية، وتحليقا للطيران الاستطلاعي والزراعي واستهداف البنية التحتية والزراعية.

وتبرر إسرائيل هذه العمليات عادة بـ"ضبط نشاطات حزب الله أو الجماعات الموالية لإيران"، فيما تؤكد السلطات السورية والمزارعون المحليون أن هذه الأنشطة تسبب أضرارا مباشرة للمواطنين والمزارع وتفاقم التوتر على الحدود.

التصعيد الأمني المستمر منذ حرب 1973

كما تأتي هذه التوغلات في إطار التصعيد الأمني المستمر منذ حرب 1973 والاتفاقيات اللاحقة حول مناطق الفصل، خاصة في الجولان المحتل ومحيط القنيطرة، حيث تتأثر الحياة الزراعية والمعيشية للسكان المحليين بشكل متكرر.

تفاصيل اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل

جدير بالذكر أن تقرير إعلامي عبري، كشف تفاصيل اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل برعاية أمريكية، وسط تسارع لافت في التطورات، متحدثا عن "إيجار الجولان 25 عاما" و"فتح سفارة إسرائيلية في دمشق".

ونقل تقرير نشرته i24NEWS، عن مصدر سوري أمس قوله :إن محادثات قريبة بوساطة واشنطن قد تفتح الباب لاتفاق أمني وتعاون أوسع بين سوريا وإسرائيل، مع حديث غير مسبوق عن خطوات دبلوماسية محتملة.

ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يجتمع مسئولون سوريون وإسرائيليون قريبا بوساطة أمريكية، ربما في باريس، لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاقية أمنية بين سوريا وإسرائيل، وفقا لمصدر مقرب من الرئيس السوري أحمد الشرع.

وتركز المحادثات وفق التقرير، على مشاريع استراتيجية واقتصادية مشتركة محتملة في المناطق العازلة بين البلدين.

