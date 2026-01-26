وثيقة أمريكية تمنح إسرائيل الضوء الأخضر ضد حماس إذا لم تسلم السلاح

18 حجم الخط

ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الولايات المتحدة بصدد إعداد وثيقة رسمية تحدد لحركة حماس مهلة زمنية لتسليم سلاحها للقوات الدولية المنتشرة في قطاع غزة، في خطوة تهدف إلى ضمان تنفيذ بنود اتفاق التهدئة وضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأوضحت القناة أن الوثيقة ستشمل جدولًا زمنيًا واضحًا لتجريد حماس من أسلحتها، بحيث يلتزم الجانب الفلسطيني بالإجراءات المطلوبة تحت إشراف دولي.

الضوء الأخضر لإسرائيل في حال عدم الالتزام حماس بنزع سلاحها

وأشارت التقارير إلى أن الوثيقة الأمريكية ستمنح إسرائيل الضوء الأخضر للتحرك ضد حماس في حال عدم التزام الحركة بتسليم أسلحتها ضمن المهلة المحددة.

ويعكس هذا التوجه الأمريكي موقف واشنطن الحازم من ضرورة إزالة أي تهديد عسكري قائم داخل غزة، وضمان عدم قدرة الحركة على إعادة تجميع ترسانتها العسكرية.

وأكدت القناة أن الهدف من الوثيقة هو تسريع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي يركز على نزع السلاح وفتح المعابر وإعادة الاستقرار المدني والإنساني للقطاع.

تسليم سلاح حماس خطوة أساسية للمرحلة الثانية

وتأتي هذه الوثيقة في سياق متابعة الولايات المتحدة وإسرائيل لتطبيق اتفاق التهدئة، حيث يعد تسليم حماس لسلاحها شرطًا أساسيًا لاستكمال المرحلة الثانية من الاتفاق.

وتشمل المرحلة التالية من الاتفاق فتح المعابر بالكامل، تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وضمان تنفيذ الالتزامات الأمنية والسياسية لكافة الأطراف.

ضغط أمني متقدم على حماس لتسليم سلاحها

ويشير خبراء إلى أن الوثيقة الأمريكية تمثل أداة ضغط دبلوماسية وأمنية متقدمة، تهدف إلى تحقيق التوازن بين الضمانات الأمنية لإسرائيل والإشراف الدولي على التزامات حماس، مع وضع جدول زمني واضح يحد من أي تأجيل أو مماطلة.

كما تعد خطوة مهمة لقياس جدية الحركة في الالتزام بتسليم السلاح ومتابعة تنفيذ بنود الاتفاق بشكل عملي وملموس.

