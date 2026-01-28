ماذا يحدث للجسم عند التوقف عن تناول الكربوهيدرات؟

18 حجم الخط

أصبحت الأنظمة الغذائية قليلة أو منعدمة الكربوهيدرات شائعة في السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار أنظمة مثل الكيتو واللو كارب، والتي تعتمد على تقليل أو إيقاف تناول الكربوهيدرات بهدف إنقاص الوزن أو تحسين بعض المؤشرات الصحية.



لكن الكربوهيدرات ليست مجرد عنصر غذائي عابر، بل هي أحد المصادر الأساسية للطاقة في الجسم، والتوقف عنها يترك آثارًا واضحة ومتدرجة على الجسم، بعضها إيجابي وبعضها قد يكون سلبيًا إذا لم يُدار بشكل واعٍ، وهو ما نستعرضه في التقرير التالي وفقًا لموقع OnlyMyHealth.





أولًا: دور الكربوهيدرات في الجسم



الكربوهيدرات هي المصدر الرئيسي للطاقة، إذ تتحول داخل الجسم إلى جلوكوز، وهو الوقود الأساسي للمخ والعضلات والجهاز العصبي. كما تسهم في تنظيم مستويات السكر في الدم، ودعم وظائف المخ، والمساعدة في إنتاج هرمونات السعادة مثل السيروتونين. لذلك، فإن إيقافها بشكل مفاجئ أو كامل يُحدث تغيرات فسيولوجية ملحوظة.



ثانيًا: ما الذي يحدث في الأيام الأولى من التوقف؟

عند التوقف عن تناول الكربوهيدرات، يبدأ الجسم في استهلاك مخازن الجليكوجين الموجودة في الكبد والعضلات. هذه المخازن ترتبط بالماء، لذلك يفقد الجسم كمية كبيرة من السوائل خلال الأيام الأولى، وهو ما يفسر النزول السريع في الوزن في البداية، لكنه في الغالب فقدان ماء وليس دهونًا.

في هذه المرحلة قد تظهر أعراض مثل:

الصداع

التعب والإرهاق

الدوخة

العصبية وتقلب المزاج

صعوبة التركيز

وتُعرف هذه الأعراض أحيانًا باسم “إنفلونزا الكيتو”، وهي نتيجة مباشرة لانخفاض الجلوكوز واعتماد الجسم على مصدر طاقة بديل.

ثالثًا: انتقال الجسم لحرق الدهون (الحالة الكيتونية)

بعد نفاد مخازن الجليكوجين، يبدأ الجسم في البحث عن مصدر آخر للطاقة، فيتحول إلى حرق الدهون وإنتاج ما يُعرف بالكيتونات. هذه الحالة تُسمى الكيتوزية، وفيها يعتمد الجسم على الدهون كمصدر رئيسي للطاقة بدلًا من الكربوهيدرات.

في هذه المرحلة قد يلاحظ البعض:

انخفاض الشهية

تحسن التحكم في الوزن

ثبات مستوى الطاقة لدى بعض الأشخاص

تحسن مؤقت في مستويات السكر في الدم، خاصة لدى مرضى مقاومة الإنسولين

لكن هذا التحول ليس سلسًا للجميع، فبعض الأجسام تتأقلم بسهولة، بينما تعاني أجسام أخرى من ضغط واضح.

رابعًا: تأثير التوقف عن الكربوهيدرات على المخ والحالة النفسية

المخ يعتمد بشكل أساسي على الجلوكوز، وعند نقصه قد يعاني الشخص من:

ضعف التركيز

بطء التفكير

تقلبات مزاجية

شعور بالكآبة أو القلق

كما أن تقليل الكربوهيدرات يقلل من إفراز السيروتونين، وهو ناقل عصبي مسؤول عن الشعور بالراحة والاستقرار النفسي، ما قد يؤثر سلبًا على الحالة المزاجية خاصة لدى النساء.

خامسًا: تأثيره على الجهاز الهضمي

الكربوهيدرات الصحية مثل الحبوب الكاملة، الخضروات، والفواكه تحتوي على الألياف، والتي تلعب دورًا مهمًا في:

تنظيم حركة الأمعاء

منع الإمساك

تغذية البكتيريا النافعة في القولون

عند التوقف عن تناولها، قد يعاني البعض من:

إمساك مزمن

انتفاخ

خلل في توازن البكتيريا النافعة

ما لم يتم تعويض الألياف من مصادر أخرى مثل الخضروات الورقية والبذور.

التوقف عن الكربوهيدرات

سادسًا: تأثيره على الهرمونات وخاصة لدى النساء

التوقف التام عن الكربوهيدرات قد يؤثر على توازن الهرمونات، خصوصًا:

هرمون الغدة الدرقية، مما قد يسبب بطء في معدل الحرق

هرمونات الدورة الشهرية، وقد يؤدي إلى اضطرابها أو تأخرها

زيادة هرمون الكورتيزول (هرمون التوتر)

وهذا التأثير يكون أوضح لدى النساء مقارنة بالرجال، خاصة مع الأنظمة الصارمة وطويلة المدى.

سابعًا: فقدان الوزن… حقيقة أم وهم؟

نعم، قد يؤدي التوقف عن الكربوهيدرات إلى فقدان الوزن، لكن:

الجزء الأول من الوزن المفقود هو ماء

فقدان الدهون يحدث لاحقًا وبشروط

الاستمرار لفترات طويلة قد يؤدي إلى ثبات الوزن أو استعادته عند العودة للأكل الطبيعي

كما أن الحرمان الشديد قد يؤدي إلى نوبات نهم أو اضطرابات في العلاقة مع الطعام.

ثامنًا: متى يكون التوقف عن الكربوهيدرات خطرًا؟

يُعد التوقف الكامل عن الكربوهيدرات غير مناسب لبعض الفئات مثل:

الحوامل والمرضعات

مرضى النحافة الشديدة

من يعانون من اضطرابات الأكل

بعض مرضى الغدة الدرقية

المراهقين في مراحل النمو

تاسعًا: البديل الصحي

بدلًا من التوقف التام عن الكربوهيدرات، يُنصح بـ:

تقليل الكربوهيدرات المكررة (السكر، الدقيق الأبيض)

الاعتماد على الكربوهيدرات المعقدة (الشوفان، البطاطا، الأرز البني)

تناول الكربوهيدرات بذكاء واعتدال

مراعاة توقيت تناولها حسب احتياج الجسم

التوقف عن تناول الكربوهيدرات يُحدث تغييرات كبيرة في الجسم، بعضها قد يكون مفيدًا على المدى القصير، لكنه ليس حلًا سحريًا ولا مناسبًا للجميع. الجسم يحتاج إلى توازن، وليس حرمانًا، والوعي بطبيعة احتياجاته هو الأساس لأي نظام غذائي صحي ومستدام.

