روتين لحماية شعر البنات المراهقات من برد الشتاء

روتين لحماية شعر البنات المراهقات في البرد، حيث يمثل فصل الشتاء تحديًا حقيقيًا لشعر البنات المراهقات، خاصة مع التغيرات الهرمونية في هذه المرحلة العمرية، والتي تجعل الشعر أكثر حساسية للتقصف، الجفاف، والتساقط.

ومع انخفاض درجات الحرارة، وزيادة التعرض للهواء البارد، واستخدام المياه الساخنة، يصبح الشعر في حاجة لروتين حماية خاص، بسيط لكنه منتظم، يحافظ على صحته ولمعانه دون تعقيد أو تكلفة مبالغ فيها.

تؤكد خبيرة العناية بالشعر ساندرا لي، أن روتين حماية شعر البنات المراهقات في البرد لا يحتاج إلى تعقيد أو منتجات باهظة الثمن، بل يعتمد على الاستمرارية، اللطف، والترطيب.

وتضيف خبيرة العناية بالشعر، أنه مع الالتزام بخطوات بسيطة مثل الغسل المعتدل، الترطيب المنتظم، تقليل الحرارة، والتغذية السليمة، يمكن للشعر أن يمر بفصل الشتاء بأقل خسائر وأكثر صحة ولمعان، وهو ما تستعرضه في السطور التالية.



أولًا: فهم طبيعة شعر المراهقات في الشتاء

شعر المراهقات غالبًا ما يكون في مرحلة تغيّر؛ فقد يتحول من ناعم إلى مموج، أو من دهني إلى مختلط، نتيجة التغيرات الهرمونية. في الشتاء، تقل إفرازات الزيوت الطبيعية من فروة الرأس، ما يؤدي إلى جفاف الشعر وفقدانه للمرونة. لذلك، الخطوة الأولى في أي روتين ناجح هي التعامل بلطف مع الشعر وعدم إرهاقه بمنتجات كثيرة أو تصفيف عنيف.

ثانيًا: اختيار الشامبو المناسب وعدد مرات الغسل

من الأخطاء الشائعة غسل الشعر بكثرة في الشتاء. يفضل غسل شعر المراهقات من مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيًا فقط، باستخدام شامبو لطيف خالٍ من السلفات القاسية.

الشامبو المثالي في الشتاء يجب أن:

يحتوي على مكونات مرطبة مثل الألوفيرا أو زيت جوز الهند

يكون مناسبًا لطبيعة الشعر (جاف – دهني – مختلط)

لا يسبب جفاف فروة الرأس أو الحكة

المياه الساخنة جدًا عدوة الشعر في الشتاء؛ لأنها تزيل الزيوت الطبيعية. يفضل استخدام مياه دافئة، وإنهاء الغسل بمياه فاترة.

ثالثًا: البلسم… خطوة لا غنى عنها

البلسم عنصر أساسي في روتين الشتاء، خاصة للمراهقات. يساعد على:

تقليل الهيشان

فك التشابك

حماية أطراف الشعر من التقصف

يُستخدم البلسم على الأطراف فقط، وليس فروة الرأس، ويُترك من 2 إلى 3 دقائق قبل الشطف. مرة واحدة مع كل غسلة كافية للحفاظ على نعومة الشعر.

رابعًا: الترطيب العميق مرة أسبوعيًا

الشعر في الشتاء يحتاج إلى جرعة ترطيب إضافية. يمكن تخصيص مرة واحدة أسبوعيًا لعمل حمام كريم أو ماسك طبيعي.

من الخيارات الطبيعية الآمنة للمراهقات:

ماسك الزبادي والعسل

ماسك زيت الزيتون مع القليل من الألوفيرا

حمام زيت خفيف بزيت اللوز أو جوز الهند

يُترك الماسك من 20 إلى 30 دقيقة، مع تغطية الشعر، ثم يُغسل بلطف.

خامسًا: تجفيف الشعر بطريقة صحيحة

تجفيف الشعر بعنف بالمنشفة من أكثر الأسباب التي تؤدي لتقصف شعر المراهقات. الأفضل:

استخدام منشفة قطنية أو تيشيرت قطني

الضغط برفق لامتصاص الماء دون فرك

ترك الشعر يجف طبيعيًا قدر الإمكان

إذا تم استخدام مجفف الشعر، يجب أن يكون على حرارة متوسطة، مع ترك مسافة مناسبة بينه وبين الشعر.

روتين للعناية بالشعر

سادسًا: تقليل استخدام أدوات التصفيف الحرارية

الشتاء ليس وقتًا مناسبًا للمبالغة في استخدام المكواة والسيشوار. الحرارة مع الجفاف الطبيعي للطقس تؤدي إلى تلف سريع للشعر.

يفضل:

استخدام التسريحات الطبيعية

ربط الشعر برفق دون شد

استعمال كريم أو سيروم خفيف واقٍ من الحرارة عند الضرورة

سابعًا: حماية الشعر خارج المنزل

الهواء البارد والرياح يؤثران مباشرة على شعر المراهقات. من الأفضل:

ربط الشعر أو عمل ضفيرة خفيفة عند الخروج

ارتداء قبعة قطنية أو صوف مبطن بالقطن

تجنب ملامسة الشعر للملابس الصوفية مباشرة

ثامنًا: التغذية السليمة جزء من روتين الشعر

لا يمكن فصل صحة الشعر عن التغذية، خاصة في سن المراهقة. لدعم الشعر في الشتاء، يجب الاهتمام بـ:

البروتين (بيض، بقوليات، زبادي)

الحديد (سبانخ، عدس، تمر)

فيتامين E وB (مكسرات، حبوب كاملة)

شرب الماء حتى في البرد، ولو بكميات أقل لكن منتظمة

تاسعًا: قص الأطراف بانتظام

قص أطراف الشعر كل 6 إلى 8 أسابيع يساعد على:

التخلص من التقصف

تحسين شكل الشعر

تسهيل التصفيف

لا يشترط قص كمية كبيرة؛ سنتيمتر واحد كافٍ للحفاظ على صحة الأطراف.

عاشرًا: الدعم النفسي وبناء علاقة إيجابية مع الشعر

من المهم جدًا تشجيع المراهقات على تقبّل شكل شعرهن الطبيعي، وعدم مقارنة أنفسهن بصور غير واقعية على وسائل التواصل. الروتين الصحي لا يهدف للكمال، بل للعناية والاهتمام.

تعليم الفتاة أن شعرها جزء من هويتها وثقتها بنفسها، وليس عبئًا أو مصدر قلق، هو أساس أي روتين ناجح.

