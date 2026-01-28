​​لحماية المواطنين من النصب، ندوة توعوية حول التسوق الإلكتروني بمحافظة دمياط

18 حجم الخط

​شهدت محافظة دمياط انطلاق فعاليات الندوة الموسعة "التوعية باليات التسوق الالكتروني"، وذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، لتعزيز الوعي الرقمي وحماية حقوق المستهلكين في ظل الطفرة التكنولوجية الحالية.

​افتتاح رسمي وحضور قيادات المحافظة

​افتتح اللواء الدكتور طارق بحيري، السكرتير العام المساعد للمحافظة، الندوة التي نظمها جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية بدمياط. وحضر الفعالية اللواء ابراهيم مكي، المشرف العام على فروع جهاز حماية المستهلك بمدن القناة ودمياط، والاستاذ محمد عبد اللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية، والدكتورة نيفين الاسمر، رئيس المجلس الاقتصادي لسيدات الاعمال، وسط مشاركة واسعة من ممثلي الجهات المعنية.

​خطة الدولة للتحول الرقمي والامن الالكتروني

​واكد اللواء طارق بحيري خلال كلمته ان المحافظة تضع ملف "التسوق الامن" على راس اولوياتها، مشددا على ضرورة رفع وعي المواطنين بحقوقهم القانونية عند الشراء عبر الانترنت، مشيرا الى ان هذه الجهود تاتي تماشيا مع رؤية الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، مع ضرورة تحري الدقة في التعامل مع الصفحات التجارية والتاكد من مصداقيتها قبل اتمام عمليات الشراء.

ندوة عن التوعية باليات التسوق الالكتروني"

​دور جهاز حماية المستهلك في مواجهة المخالفات

​تناولت الندوة محاور هامة حول حقوق "المستهلك الرقمي" والالتزامات المفروضة على التجار في الفضاء الالكتروني. كما استعرض المشاركون دور جهاز حماية المستهلك في استقبال الشكاوى، والاجراءات القانونية الرادعة التي يتم اتخاذها ضد المواقع والصفحات الوهمية، بهدف ضبط الاسواق وضمان وصول سلع ومنتجات امنة للمواطنين.

​سلسلة فعاليات لضبط الاسواق

​تاتي هذه الندوة كجزء من سلسلة فعاليات توعوية تستهدفها المحافظة بالتعاون مع الاجهزة التنفيذية، لضمان مواكبة التطور التكنولوجي في مجال التجارة، وحماية المجتمع من مخاطر التعاملات الالكترونية غير الرسمية، وتوفير بيئة تسوق امنة ومستقرة لاهالي دمياط.

