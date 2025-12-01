مبيعات البلاك فرايداي 2025 تتجاوز 79 مليار دولار عالميًا مع ارتفاع التسوق عبر أدوات الذكاء الاصطناعي

18 حجم الخط

وصلت مبيعات التسوق عبر الإنترنت في "البلاك فرايداي" لعام 2025 إلى 79 مليار دولار عالميًا، بزيادة 6% مقارنة بالعام الماضي، مع نمو هائل للتسوق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، وذلك وفقًا لبيانات شركة سيلزفورس شركة البرمجيات السحابية الأمريكية.

وكشفت "سيلزفورس"، التي تتبع الإنفاق عبر الإنترنت، أن 1.5 مليار مستهلك استخدموا منصات التجارة الإلكترونية العالمية في يوم "البلاك فرايداي"، وهو يوم الجمعة الأخير من شهر نوفمبر.

وكان من أبرز الاتجاهات هذا العام النمو الهائل للتسوق المعتمد على الذكاء الاصطناعي.

تسوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي

وأفادت "أدوبي أناليتكس"، التي ترصد الزيارات التي يقوم بها المتسوقون لمواقع البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بارتفاع الزيارات لمواقع البيع بالتجزئة القادمة من أدوات الذكاء الاصطناعي بنسبة 805% مقارنة بعام 2024.

اجهزة الكترونية

وذكرت "سيلزفورس" أن 14.2 مليار دولار من المبيعات العالمية عبر الإنترنت و3 مليارات دولار أمريكي من المبيعات في الولايات المتحدة عبر الإنترنت كانت مدفوعة بوكلاء ذكاء اصطناعي في يوم البلاك فرايداي.

وقالت كايلا شوارتز، مديرة رؤى المستهلكين في "سيلزفورس": "يُثبت موسم العطلات هذا أن الذكاء الاصطناعي لم يعد أداة لخفض التكاليف فحسب- بل أصبح محركًا هائلًا للإيرادات".

وأطلقت العديد من شركات الذكاء الاصطناعي والتجارة الإلكترونية أدوات تسوق مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتسهيل عملية التسوق على المستخدمين.

