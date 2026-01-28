تسمم 4 أشقاء بعد تناولهم تمر في قرية زيان بالدقهلية

18 حجم الخط

شهدت قرية زيان مركز جمصة في محافظة الدقهلية تسمم غذائي لـ 4 أشقاء نتيجة تناول (تمر)، وجرى نقلهم لمستشفي جمصة المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتسمم 4 أشقاء بعد تناول وجبة تمر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة الأشقاء الأربعة بتسمم غذائي نتيجة تناول تمر من أبناء قرية زيان مركز جمصة بالدقهلية.

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من:

"رضا ال ع" 17 سنة/ قيء وألم بالبطن، “زياد ال ع” 15سنة/ قيء وألم بالبطن، "فارس ال ع" 12سنة/ قيء وألم بالبطن، “مكه ال ع” 6 سنوات/ قيء وألم بالبطن.



تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أصيب سبعة أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة بامية وأرز وفراخ في منزلهم بقرية أولاد سالم بمركز دار السلام.

وتم نقل الأطفال السبعة إلى مستشفى دار السلام المركزي، وهم:

أسماء بركات سلطان حسين (9 سنوات)

هدي بركات سلطان حسين (3 سنوات)

عبد الله جمعه سلطان حسين (3 سنوات)

سلطان بركات سلطان حسين (7 سنوات)

عبد الرحمن جمعه سلطان حسين (7 سنوات)

ريتاج إسلام سلطان حسين (7 سنوات)

رضوى إسلام سلطان حسين (6 سنوات)

