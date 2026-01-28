الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تسمم 4 أشقاء بعد تناولهم تمر في قرية زيان بالدقهلية

اسعاف
اسعاف
18 حجم الخط

شهدت قرية زيان مركز جمصة في محافظة الدقهلية تسمم  غذائي لـ 4 أشقاء نتيجة تناول (تمر)، وجرى نقلهم لمستشفي جمصة المركزي.

تلقت الأجهزة الأمنية بالدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بتسمم 4 أشقاء بعد تناول وجبة تمر.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لموقع الحادث، وتبين إصابة الأشقاء الأربعة بتسمم غذائي نتيجة تناول تمر من أبناء قرية زيان مركز جمصة بالدقهلية.

وكشف مصدر طبي عن إصابة كلا من: 

"رضا ال ع" 17 سنة/ قيء وألم بالبطن، “زياد ال ع” 15سنة/ قيء وألم بالبطن، "فارس ال ع" 12سنة/ قيء وألم بالبطن، “مكه ال ع” 6 سنوات/ قيء وألم بالبطن.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة ومباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، أصيب سبعة أطفال من أسرة واحدة بحالة تسمم غذائي، عقب تناولهم وجبة بامية وأرز وفراخ في منزلهم بقرية أولاد سالم بمركز  دار السلام.

وتم نقل الأطفال السبعة إلى مستشفى دار السلام المركزي، وهم:

أسماء بركات سلطان حسين (9 سنوات)

هدي بركات سلطان حسين (3 سنوات)

عبد الله جمعه سلطان حسين (3 سنوات)

سلطان بركات سلطان حسين (7 سنوات)

عبد الرحمن جمعه سلطان حسين (7 سنوات)

ريتاج إسلام سلطان حسين (7 سنوات)

رضوى إسلام سلطان حسين (6 سنوات)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتباه نزيف أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية بالدقهلية العمود الفقري النيابة العامة سقوط عامل من أعلي سقالة اصطدام موتوسيكل الأجهزة الأمنية شرطة النجدة مستشفي جمصة مستشفي ميت غمر المركزي مستشفي جمصة المركزي

مواد متعلقة

تضرب نصف محافظات مصر، خريطة سقوط الأمطار الرعدية والمتوسطة والخفيفة اليوم

خطوة دعائية أم شعور بالندم، كانييه ويست يكشف سر اعتذاره عن التصريحات المعادية للسامية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

القبض على المتهم بقتل صديقه في السيدة زينب

حميات دمنهور بالبحيرة تنقذ أم ونجلتيها من تسمم غذائي
ads

الأكثر قراءة

124.95 جنيه، سعر الدينار البحريني في البنك المركزي اليوم الأربعاء 28 يناير 2026

موقف الكبار، ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل جولة الحسم

بالأسماء، قرار جمهوري بتعيين 383 معاونا للنيابة الإدارية

موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026 بعد تبكيرها لجميع العاملين بالدولة

أندية أوروبا تتنافس على 6 بطاقات للتأهل المباشر لثمن نهائي دوري الأبطال

القاهرة تسجل 20 وانخفاض كبير بالصعيد، درجات الحرارة اليوم الأربعاء في محافظات مصر

انخفاض عباد الشمس وارتفاع "سلايت وكريستال"، أسعار الزيت اليوم الأربعاء في الأسواق

أعلى كوبري معلق للقطارات، النقل تكشف آخر تطورات مشروع الخور (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

بالدليل من السنة النبوية، فضل ليلة النصف من شعبان (فيديو)

تفسير حلم إخراج ميت من القبر وعلاقته بالتخلص من المشاكل

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 28 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية