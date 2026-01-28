أعشاب طبيعية تقلل انتفاخ القولون وتريح الجهاز الهضمي

18 حجم الخط

انتفاخ القولون من أكثر المشكلات الهضمية شيوعًا، خاصة بين النساء، ويصاحبه شعور مزعج بالامتلاء والضغط والغازات، وقد يصل أحيانًا إلى آلام بالبطن وتقلصات تؤثر في جودة الحياة اليومية.

يحدث انتفاخ القولون نتيجة عدة عوامل، منها تناول أطعمة صعبة الهضم، التوتر والقلق، اضطراب حركة الأمعاء، متلازمة القولون العصبي، أو اختلال توازن البكتيريا النافعة في الأمعاء.

أكدت الدكتورة مها سيد أخصائية التغذية العلاجية، أن الأعشاب تلعب دورًا طبيعيًا وفعالًا في تقليل انتفاخ القولون وتهدئة الجهاز الهضمي، خاصة عند اختيار العشبة المناسبة لكل حالة.

أعشاب طبيعية لتقليل انتفاخ القولون

وتستعرض الدكتورة مها، فيما يلي مجموعة من أهم الأعشاب المعروفة بفعاليتها في تقليل انتفاخ القولون وتهدئة الجهاز الهضمي.

القولون وعلاجه

1. النعناع

يُعتبر النعناع من أشهر الأعشاب لعلاج مشكلات القولون والانتفاخ. يحتوي على مركبات تساعد على إرخاء عضلات الجهاز الهضمي، مما يقلل من التقلصات والغازات.

شرب شاي النعناع بعد الوجبات يساعد على تحسين حركة الأمعاء وتهدئة القولون العصبي، كما يخفف الشعور بالامتلاء والضغط في البطن.

طريقة الاستخدام:

يُنقع عدد من أوراق النعناع الطازجة أو ملعقة صغيرة من النعناع المجفف في كوب ماء ساخن لمدة 5–10 دقائق، ويُشرب بعد الأكل.

2. الشمر

الشمر من الأعشاب التقليدية المستخدمة منذ القدم لعلاج الغازات والانتفاخ، خاصة عند الأطفال والكبار. يحتوي على زيوت طيارة تساعد على طرد الغازات وتهدئة الأمعاء.

يعمل الشمر أيضًا على تحسين عملية الهضم وتقليل التقلصات المرتبطة بالقولون.

طريقة الاستخدام:

يمكن غلي ملعقة صغيرة من بذور الشمر في كوب ماء، أو مضغ البذور بعد الوجبات الثقيلة.

3. اليانسون

اليانسون له تأثير مهدئ على الجهاز الهضمي، ويساعد على تقليل التشنجات والغازات المصاحبة لانتفاخ القولون. كما يُعرف بقدرته على تخفيف القلق والتوتر، وهما من العوامل المؤثرة على القولون العصبي.

طريقة الاستخدام:

يُغلى اليانسون في الماء لمدة 5 دقائق ويُشرب دافئًا، ويفضل تناوله مساءً لتهدئة المعدة قبل النوم.

4. الزنجبيل

الزنجبيل من الأعشاب القوية في تحسين الهضم وتنشيط حركة الأمعاء. يساعد على تقليل الغازات والانتفاخ، كما يخفف الغثيان ويُحسن إفراز العصارات الهضمية.

يتميز الزنجبيل بخصائص مضادة للالتهاب، مما يجعله مفيدًا لتهدئة القولون المتهيج.

طريقة الاستخدام:

تُضاف شرائح زنجبيل طازجة إلى كوب ماء مغلي، ويُشرب قبل أو بعد الوجبات حسب الحاجة.

5. الكراوية

الكراوية من الأعشاب الفعالة في علاج الانتفاخ والغازات، وتُستخدم كثيرًا بعد الوجبات الدسمة. تعمل على تقليل التخمر داخل الأمعاء وتحسين الهضم.

طريقة الاستخدام:

يُغلى ملعقة صغيرة من بذور الكراوية في كوب ماء ويُشرب بعد الأكل.

6. البابونج

البابونج ليس فقط مهدئًا للأعصاب، بل يُعد من الأعشاب المفيدة للقولون. يساعد على تقليل التشنجات المعوية والانتفاخ الناتج عن التوتر أو سوء الهضم.

يُفضل البابونج للأشخاص الذين يعانون من القولون العصبي المرتبط بالضغط النفسي.

طريقة الاستخدام:

يُنقع كيس بابونج أو ملعقة صغيرة من أزهاره في ماء ساخن لمدة 10 دقائق ويُشرب دافئًا.

7. الكمون

الكمون من التوابل العشبية التي تلعب دورًا مهمًا في تقليل الانتفاخ وتحسين الهضم. يساعد على طرد الغازات وتقليل الشعور بالامتلاء بعد الأكل.

طريقة الاستخدام:

يمكن غلي ملعقة صغيرة من الكمون في الماء أو إضافته إلى الطعام بانتظام.

8. القرفة

القرفة تساعد على تهدئة المعدة وتقليل التخمر داخل الأمعاء، مما يقلل من الغازات والانتفاخ. كما تحسن عملية الهضم وتمنح شعورًا بالراحة.

طريقة الاستخدام:

تُغلى عود قرفة أو نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة في كوب ماء ويُشرب دافئًا.

نصائح مهمة مع استخدام الأعشاب

رغم فوائد الأعشاب، فإن فعاليتها تزداد عند اتباع نمط حياة صحي، مثل:

تناول الطعام ببطء ومضغه جيدًا.

تجنب الأطعمة المسببة للغازات مثل البقوليات غير المنقوعة والمقليات.

تقليل التوتر والضغط النفسي.

شرب كمية كافية من الماء يوميًا.

كما يُنصح بعدم الإفراط في شرب الأعشاب، واستشارة الطبيب في حال استمرار الانتفاخ أو وجود أعراض شديدة.

