أخبار مصر

للراغبين في استكمال دراستهم بجامعات بالخارج، اعرف نظام معادلة الشهادات الأجنبية في مصر

المجلس الأعلى للجامعات،
المجلس الأعلى للجامعات، فيتو
يسعى الكثير من الطلاب المصريين من الحاصلين على الثانوية العامة أوالشهادات المعادلة العربية والاجنبية إلى الالتحاق بجامعات أجنبية خارج مصر، على أن يقوموا بمعادلة الشهادة من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

وتعتبر لجنة المعادلات بالمجلس الأعلى للجامعات هي المنوطة بالنظر فى معادلة الدرجات العلمية الأجنبية بنظيرتها التى تمنحها الجامعات المصرية، أما الاعتراف بالجامعات واعتمادها فيكون من خلال وزارة التعليم العالى فى الدولة المانحة.

ونستعرض خلال هذا التقرير النظام نظام معادلة شهادات الجامعات الأجنبية وخطوات.

نظام معادلات شهادات الجامعات الأجنبية في مصر

نستعرض خلال التقرير قواعد معادلة الدرجات العلمية:

  • معادلة الدرجات العلمية تتم حالة بحالة بعد حصول الطالب على الدرجة العلمية وتقدمه بطلب النظر فى المعادلة مرفقا به كافة المستندات الخاصة بها، ويتم عرض حالة الطالب على لجان الفحص والتقييم المختصة ثم على لجنة المعادلات تمهيدا لإصدار قرار رئيس المجلس الأعلى للجامعات المناسب فى شان معادلتها بالدرجة المناظرة التى تمنحها الجامعات المصرية.
  • يشترط أن تكون الجامعة المانحة لهذه الدرجات العلمية معترف بها من قبل وزارة التعليم العالي فى الدولة المانحة.
  • معادلة الدرجات العلمية فى التخصصات العملية تستلزم أن تكون الدراسة قد تمت بانتظام كامل Full Time.
  • بالنسبة للاعتراف بالجامعات فى الولايات المتحدة الأمريكية:
    يضاف إلى ما سبق أن تكون الجامعة Accredited Institution of post-secondary education ومدرجة بدليل مجلس التعليم الأمريكى American Council on Education.
  • بالنسبة للاعتراف بفروع الجامعات فى دول مختلفة عن المقر الرئيسى:
    يضاف إلى ما سبق ضرورة أعتراف وزارة التعليم العالى فى الدولة الموجود بها الفرع وكذا وزارة التعليم العالى فى الدولة التى تقع فيها الجامعة الأم.

