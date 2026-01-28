للمرة الثامنة، البرلمان الفرنسي يفشل في حجب الثقة عن الحكومة 

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن أعضاء (المجلس الأدنى) للبرلمان الفرنسي فشلوا في الحصول على عدد كاف من الأصوات لإصدار اقتراع بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، وذلك للمرة الثامنة.

وصرحت رئيسة الجلسة يايل-برون بييف: "حيث إن الأغلبية المطلوبة لم تتحقق، فإن قرار اقتراع عدم الثقة لم يُعتمد". وقد تم بث جلسة الجمعية الوطنية عبر صفحة المجلس على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".

تصويت بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية



وكانت الحكومة الفرنسية قد نجت من التصويت مرتين في 23 يناير الجاري على حجب الثقة في البرلمان، واللذين تمت الدعوة إليهما بسبب قرار بتمرير الجانب الخاص بالدخل من ميزانية 2026 دون أن يكون للجمعية الوطنية القرار النهائي بشأنه.

وصوت 269 نائبا لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف مع حزب الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي، في حين كان مطلوبا 288 صوتا لسحب الثقة من الحكومة. وأيد عدد أقل من ذلك اقتراحا ثانيا بحجب الثقة قدمه اليمين المتطرف.

