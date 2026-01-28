الأربعاء 28 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

للمرة الثامنة، البرلمان الفرنسي يفشل في حجب الثقة عن الحكومة

البرلمان الفرنسي
البرلمان الفرنسي
18 حجم الخط

 ذكرت تقارير إعلامية اليوم الثلاثاء، أن  أعضاء (المجلس الأدنى) للبرلمان الفرنسي فشلوا في الحصول على عدد كاف من الأصوات لإصدار اقتراع بحجب الثقة عن حكومة رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان ليكورنو، وذلك للمرة الثامنة.

 

للمرة الثامنة، البرلمان الفرنسي يفشل في حجب الثقة عن الحكومة 


وصرحت رئيسة الجلسة يايل-برون بييف: "حيث إن الأغلبية المطلوبة لم تتحقق، فإن قرار اقتراع عدم الثقة لم يُعتمد". وقد تم بث جلسة الجمعية الوطنية عبر صفحة المجلس على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس".

تصويت بسحب الثقة من الحكومة الفرنسية 


وكانت الحكومة الفرنسية قد نجت من التصويت مرتين في 23 يناير الجاري على حجب الثقة في البرلمان، واللذين تمت الدعوة إليهما بسبب قرار بتمرير الجانب الخاص بالدخل من ميزانية 2026 دون أن يكون للجمعية الوطنية القرار النهائي بشأنه.

وصوت 269 نائبا لصالح اقتراح حجب الثقة الذي قدمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتطرف مع حزب الخضر والحزب الشيوعي الفرنسي، في حين كان مطلوبا 288 صوتا لسحب الثقة من الحكومة. وأيد عدد أقل من ذلك اقتراحا ثانيا بحجب الثقة قدمه اليمين المتطرف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة الفرنسية البرلمان الفرنسي فرنسا باريس

مواد متعلقة

البرلمان الفرنسي يقر قانون حظر وسائل التواصل لمن هم أقل من 15 عاما وماكرون يعلق

وزير العدل يستقبل سفير فرنسا لبحث التعاون القضائي

بعد فرنسا، الحليب الملوث يصل إلى أمريكا ويصيب عشرات الأطفال بحالات تسمم

فرنسا: لا نعتزم تلبية دعوة ترامب للانضمام لمجلس السلام حاليا

ads

الأكثر قراءة

كأس إيطاليا، تعادل فيورنتينا وكومو 1-1 في الشوط الأول

طقس الغد، أتربة ورمال على القاهرة الكبرى والصعيد

الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية على هذه السواحل غدا

مصر تعرب عن تعازيها وتضامنها مع الولايات المتحدة في ضحايا العاصفة الثلجية

منطقة الإسكندرية الأزهرية تعلن انتهاء أعمال تصحيح الشهادتين الابتدائية والإعدادية

ضبط كميات كبيرة من الجبن منتهية الصلاحية داخل مخزن غير مرخص بالإسكندرية

حقيقة مفاوضات الأهلي لضم مصطفى محمد خلال الانتقالات الشتوية

زينة تثير الجدل عبر منشور على إنستجرام: "باركوا لأبو الولاد اتجوز المساعدة بتاعته"

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز السائب يسجل 27 جنيها بالسوق المحلي اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الإعدام في المنام وعلاقته بارتكاب الذنوب والمعاصي

بالأحاديث، فضل قيام الليل و10 أعمال تساويه

لماذا كان يستغفر النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم؟

المزيد
الجريدة الرسمية