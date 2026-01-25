الأحد 25 يناير 2026
وزير العدل يستقبل سفير فرنسا لبحث التعاون القضائي

وزير العدل والسفير
وزير العدل والسفير الفرنسي
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل، اليوم الأحد، بديوان عام الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير إيريك شوفالييه سفير جمهورية فرنسا بالقاهرة، والوفد المرافق له، وذلك بحضور مساعدي الوزير المعنيين.


في مستهل اللقاء رحب الوزير بالسفير، مُشيدًا بعمق وتميز العلاقات بين البلدين.

وتناول اللقاء بحث عدة موضوعات من شأنها تعزيز العلاقات والتعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.

 


ومن جانبه أبدى السفير سعادته باللقاء، مُشيدًا بجهود الوزارة الملموسة في تطوير المنظومة القضائية، وتطلعه إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين الجانبين.

