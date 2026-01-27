جمال هلال يكشف لأول مرة عن سبب إقالة مجلس التحرير في زمن أنور السادات

الثلاثاء 27 يناير 2026
شهد معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 57، ندوة اللقاء الفكري “روزاليرسف.. قرن من التنوير”، بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين، ويديرها الإعلامي حمدي رزق، إلى جانب الكاتب الصحفي والإعلامي عادل حمودة.

وقال الفنان والرسام الصحفي  جمال هلال، إن هناك وثيقة نشرت في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، ولم يصدقها مجلس تحرير روزاليرسف، وهذا كان سببا في إقالته، موضحًا أن روزاليرسف جمعت كل الكتاب الصحفيين، وحشدت المقالات، وتراجع الرئيس الراحل عن القرار.

حمدي رزق: روزاليرسف مازالت تحكم الصحافة في مصر

وأضاف الإعلامي حمدي رزق، إن روزاليرسف أول مكان عمل به، وعادل حمودة هو من علمه الصحافة، مضيفًا نحن أمام احتفال تاريخ، بالاحتفال بمئوية الجريدة روزاليرسف، لافتًا إلى أن روزاليرسف من أفضل ثلاث محطات للصحافة.

وأكد  أن روزاليرسف مازلات تحكم الصحافة في مصر، مؤكدا أن حسنين هيكل له فضل علي الصحافة.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026 خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، وسط برنامج ثقافي وفكري متنوع يعكس مكانة المعرض كأحد أبرز المحافل الثقافية في المنطقة.

وقد اختير الأديب الكبير نجيب محفوظ «شخصية الدورة»، احتفاءً بقيمته الأدبية الخالدة ودوره المحوري في إثراء الرواية العربية، فيما اختير الفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصية معرض كتاب الطفل، تقديرًا لمسيرته الرائدة في عالم رسوم الأطفال. 

وتحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، بما يفتح آفاقًا جديدة للتبادل الثقافي، بينما ترفع الدورة شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، وهي المقولة التي تجسد فلسفة نجيب محفوظ وتؤكد قيمة القراءة بوصفها ركيزة أساسية للتقدم والوعي. 

