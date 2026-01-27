محافظ الدقهلية يتفقد معرض "كنوز مطروح" للتمور والزيوت والمنتجات اليدوية بالمنصورة

18 حجم الخط

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية مساء اليوم، معرض "كنوز مطروح" للتمور والزيوت والمنتجات اليدوية أمام نادي جزيرة الورد بشارع المشاية بالمنصورة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع محافظة مطروح، بحضور النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ.

محافظ الدقهلية يتفقد معرض "كنوز مطروح" للتمور والزيوت والمنتجات اليدوية بشارع المشاية بالمنصورة

وأكد محافظ الدقهلية، أنه بالتنسيق والتعاون مع محافظة مطروح، انطلق معرض "كنوز مطروح" للتمور والزيوت والمنتجات اليدوية والمشغولات، على أرض الدقهلية، مشيرًا إلى أن المحافظة تفتح أبوابها للتعاون مع الجميع في سبيل توفير جميع أوجه الدعم اللازم للمواطنين وإتاحة المجال أمامهم للتعرف على مختلف المنتجات المحلية من خير بلدنا، سواء كانت من منتجات الدقهلية أو محافظات أخرى، في إطار التعاون لعرض منتجات متميزة وذات جودة عالية.

توفير كافة أوجه الدعم اللازم للعارضين والقائمين على المعرض

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة توفير كافة أوجه الدعم اللازم للعارضين والقائمين على المعرض لتعظيم بما يحقق الغرض من المعرض ويعظم الاستفادة من المنتجات الغذائية المتميزة المعروضة ذات الجودة العالية ومن خير بلدنا وتوفير سلع متنوعة من إنتاج محافظة مطروح لتباع هنا على أرض الدقهلية.

تفقد معرض منتجات الحرف اليدوية بالدقهلية ومطروح"أيادي مصر

كما تفقد المحافظ، معرض منتجات الحرف اليدوية بالدقهلية ومطروح"أيادي مصر"، الذي يعرض منتجات متنوعة من الفخار والزجاج، في مشهد يعكس التنوع والإبداع التراثي المصري، ويهدف المعرض إلى تعزيز التعاون بين المحافظات وتشجيع تسويق المنتجات المحلية، بما يسهم في دعم الصناعات الصغيرة، وفتح آفاق جديدة لأصحاب الحرف، والحفاظ على التراث المصري الأصيل.

مستمر حتى 3 فبراير 2026

تُقام النسخة الخامسة من معرض "كنوز مطروح" خلال الفترة من 27 يناير حتى 3 فبراير 2026، ويضم المعرض مجموعة متنوعة من المنتجات المتميزة التي تشتهر بها محافظة مطروح، من بينها: الزيتون، وزيت الزيتون، والتمور، والأعشاب والنباتات الصحراوية والعطرية، إلى جانب الحرف اليدوية الفريدة التي أبدعها أبناء مطروح، وبخاصة من واحة سيوة.

رافق المحافظ خلال تفقد معرض التمور والزيوت "كنوز مطروح" محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، وأحمد عرفه وسهام صلاح نواب رئيس الحي، وهانم التهامي مدير إدارة التعاون الدولي ومنسق وحدة أيادي مصر، وهبه وهبه منسق مساعد وحدة أيادي مصر، ومحمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالمحافظة، ووليد حلمي مدير النظافة بحي غرب المنصورة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.