في لقاء تعريفي، تدشين رابطة نواب الدقهلية بنادي جزيرة الورد بالمنصورة (صور)

التقى عدد كبير من نواب الشيوخ والبرلمان على مستوى محافظة الدقهلية داخل نادي جزيرة الورد بدعوة من النائب طارق عبد الهادي عضو مجلس الشيوخ لتدشين رابطة نواب الدقهلية من خلال اللقاء التعريفي الأول.

وكان النائب طارق عبد الهادي دعا نواب محافظة الدقهلية إلى إنشاء رابطة تضم جميع نواب الدقهلية بمختلف انتماءاتهم الحزبية، إلى جانب النواب المستقلين.

وأكد ضرورة توحيد الصف والعمل المشترك من أجل سرعة الانتهاء من ملفات وخدمات مواطني محافظة الدقهلية بكافة دوائرها الانتخابية.

كما شدد على أن الفترة المقبلة ستشهد تلاحمًا وتعاونًا كبيرًا بين جميع نواب المحافظة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا في الوقت نفسه بـالروح الطيبة والأجواء المثالية التي سادت اللقاء، والتي تعكس رغبة حقيقية في العمل بروح الفريق الواحد لخدمة أبناء الدقهلية.

وأكد عبد الهادي أن النائب أحمد الحديدي عن دائرة المنزلة والمطرية مثال للنائب بإرادة الشعب وفق تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي.



ومن جانبه ثمن النائب أحمد الحديدي يثمن مبادرة "رابطة نواب الدقهلية" ويؤكد: هدفنا العمل الجماعي المستدام لخدمة المواطن

واستهل النائب أحمد الحديدي، عضو مجلس النواب، اللقاء التعريفي لرابطة نواب الدقهلية، حديثه بتوجيه خالص الشكر والتقدير للنائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ، صاحب الفكرة والمبادرة التي جمعت نواب المحافظة على قلب رجل واحد، مشيدًا بجهود كافة القائمين على هذا التنظيم المتميز.

أكد النائب أحمد الحديدي في كلمته على أن قيمة هذه الرابطة تكمن في قدرتها على الانتقال من حيز الأفكار واللقاءات الودية إلى حيز التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مشددًا على ضرورة أن تستمر هذه الروح كنهج عمل جماعي دائم يلمس المواطن أثره في حياته اليومية.

وأشار إلى أن تكامل الأدوار بين النواب هو السبيل الوحيد لتحقيق آمال وطموحات أهالي الدقهلية الكرام، فالمسؤولية المشتركة تحتم علينا ألا نكتفي بالحديث، بل أن نبني كيانًا حيًا يتنفس بالإنجازات.

واختتم النائب كلمته بلمسة وفاء، حيث قدم التهنئة لزملائه النواب الذين حالفهم التوفيق ونالوا ثقة الشعب في هذه الدورة، داعيًا الله أن يوفق الجميع لما فيه خير المحافظة ورفعة الوطن، ومؤكدًا أن يدنا ممدودة دائمًا لكل عمل يصب في مصلحة الصالح العام.

وقال النائب وليد خطاب إن اجتماع نواب الدقهلية هو اجتماع مثمر نأمل ان تفعل توصياته بالاتحاد فيما بيننا وتوحيد الجهود في ظل التحديات التي تواجهها الدولة المصرية سياسيا واقتصاديا وهذا يتواكب مع توجيهات الرئيس وفي ظل الجمهورية الجديدة.

وأشار خطاب إلى أنه تم الاتفاق على إقرار مبادئ وتشكيل لجنة لتفعيل رابطة نواب الدقهلية وتبني مشروعات هامة الهدف منها رفعة محافظة الدقهلية.



كما أضاف النائب جمال الفار: "أتمنى أن ننسى كلمة الالتزام الحزبي ونكون على قلب رجل واحد لخدمة المواطنين".

وتابع الفار: "أنا نائب وفضلت ٣ أيام مش لاقي عناية لمريض في المستشفيات لازم نتوحد وننسى أي التزام حزبي وننزل الشارع لخدمة المواطن".

واختتم حديثه قائلًا: "أنا مستقل وعايزين نعمل حاجة للمنصورة والدقهلية مفيش عمليات والناس بتموت عايزين خطوة واحدة ننسى الالتزام الحزبي سنة واحدة لصالح المواطن".

