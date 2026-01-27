18 حجم الخط

شهد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، تدريبات مركز براعم وناشئي الجودو ضمن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي، وذلك بصالة التدريب بمركز التنمية الشبابية باستاد المنصورة الرياضي.

وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات براعم وناشئي الجودو ويعزز دعم المشروع القومي للأبطال"

جاء ذلك في إطار متابعة الأنشطة الرياضية والارتقاء بمستوى الأداء الفني للبراعم والناشئين، وضمن جهود المديرية لتطوير برامج التدريب الرياضي بالمراكز الشبابية وتهيئة البيئة المناسبة لصقل مهارات الرياضيين الشباب، وتعزيز مشاركتهم في البطولات المحلية والدولية.

تطبيق أحدث أساليب التأهيل

وخلال المتابعة، تزامنت الزيارة مع حضور لجنة من الإدارة المركزية للطب الرياضي، للاطلاع على أداء أخصائي التأهيل بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، وضمان تطبيق أحدث أساليب التأهيل والتقييم البدني للرياضيين بما يرفع كفاءتهم ويحد من الإصابات.

وشهدت الفعالية مشاركة كل من الدكتورة شيماء عبد السلام من الإدارة المركزية للطب الرياضي، والدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، ومحمد الضبع مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بالدقهلية، والدكتور محمد عبد المعبود أخصائي التأهيل والقياسات بالمشروع، بالإضافة إلى الكابتن محمد سعد مدرب الجودو.

وصقل مهاراتهم للوصول بهم إلى أعلى مستويات الأداء والمنافسة الدولية

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم، وكيل الوزارة، على أهمية توفير بيئة تدريبية متكاملة للبراعم والناشئين، تجمع بين التعليم الفني والتأهيل الطبي واللياقة البدنية، مشيرا إلى أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي يهدف إلى اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية منذ سن مبكرة، وصقل مهاراتهم للوصول بهم إلى أعلى مستويات الأداء والمنافسة الدولية.

إعداد أجيال جديدة من الأبطال

كما شدد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة على ضرورة استمرار التعاون بين المديرية والإدارة المركزية للطب الرياضي، لتقديم الدعم الفني والطبي للرياضيين، بما يسهم في إعداد أجيال جديدة من الأبطال القادرين على رفع اسم مصر في البطولات العالمية و الأوليمبية.

واختتمت الزيارة بتقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز برامج التدريب ومتابعة الأداء الفردي لكل لاعب، مع التركيز على الجوانب الفنية والبدنية والطبية، بما يضمن تحقيق أفضل النتائج الرياضية للبراعم والناشئين في الجودو بالدقهلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.