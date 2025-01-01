سارة سمير أيقونة مصرية في البطولات العالمية (بروفايل)

رفع الأثقال، تحتفل اليوم سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بعيد ميلادها الـ27.

وولدت سارة سمير في الأول من شهر يناير عام 1998، في محافظة الإسماعيلية، وحققت خلال مسيرتها عددا كبيرا من الإنجازات.

سجل مميز من الإنجازات

وحصدت مسيرة سارة سمير 3 ميداليات أولمبية، بواقع ذهبية أولمبياد الشباب في 2010، وبرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفضية أولمبياد باريس 2024.

ميداليات عالمية

كما حققت سارة سمير 12 ميدالية في بطولات العالم للكبار، و12 ميدالية ذهبية في بطولات العالم للشباب والناشئين.

وتستعد سارة سمير للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.