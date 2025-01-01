الأربعاء 01 يناير 2025
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رياضة

سارة سمير أيقونة مصرية في البطولات العالمية (بروفايل)

سارة سمي، فيتو
سارة سمي، فيتو

رفع الأثقال، تحتفل اليوم سارة سمير لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، بعيد ميلادها الـ27.

وولدت سارة سمير في الأول من شهر يناير عام 1998، في محافظة الإسماعيلية، وحققت خلال مسيرتها عددا كبيرا من الإنجازات.

سجل مميز من الإنجازات

وحصدت مسيرة سارة سمير 3 ميداليات أولمبية، بواقع ذهبية أولمبياد الشباب في 2010، وبرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وفضية أولمبياد باريس 2024.

ميداليات عالمية 

كما حققت سارة سمير 12 ميدالية في بطولات العالم للكبار، و12 ميدالية ذهبية في بطولات العالم للشباب والناشئين.

وتستعد سارة سمير للمشاركة في أولمبياد لوس أنجلوس 2028.

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