انطلاق قافلة طبية للكشف واستخراج الكود الطبي للرياضيين بالدقهلية

شهد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الثلاثاء، فعاليات القافلة الطبية لإجراءات الكشف الطبي واستخراج الكود الطبي للرياضيين، وذلك بوحدة الطب الرياضي باستاد المنصورة الرياضي.

انطلاق القافلة الطبية للكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين بالدقهلية

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتخفيف الأعباء المالية عن الرياضيين.

وتهدف القافلة إلى توقيع الكشف الطبي على الرياضيين بالأندية الرياضية، والمشروعات القومية، والمشتركين بالاتحادات الرياضية، والهيئات الشبابية على مستوى محافظة الدقهلية، بما يسهم في تنظيم مشاركة اللاعبين في بطولات الجمهورية بمختلف الألعاب والمسابقات الرياضية، ولمختلف المراحل العمرية، وفقا للضوابط الطبية المعتمدة.

تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين

وأكد الدكتور محمود عبد العظيم أن تنفيذ هذه القافلة يأتي في ضوء حرص وزارة الشباب والرياضة على ضمان الجاهزية الطبية الكاملة للاعبين، مشيرًا إلى أن توجيهات وزير الشباب والرياضة تضمنت تخفيض التكاليف المالية الخاصة بإجراءات الكشف الطبي والكود الطبي للرياضيين، داخل وحدات الطب الرياضي التابعة للوزارة بمختلف محافظات الجمهورية، دعما للرياضيين والأندية والهيئات الرياضية.

تنظيم إجراءات الكشف الطبي للرياضيين

وشهدت فعاليات القافلة إقبالا كبيرا من الرياضيين بمختلف الهيئات الشبابية والرياضية بمحافظة الدقهلية، والمشاركين في الألعاب الرياضية المتنوعه، وتم توقيع الكشف الطبي على الرياضيين في مختلف التخصصات الطبية على أيدى نخبة من الأطباء المتخصصين، كما تم تنظيم إجراءات الكشف الطبي للرياضيين من قبل الشباب والفتيات أعضاء إتحاد شباب يدير شباب (YLY ) بمحافظة الدقهلية.

مدة صلاحية الكشف الطبي تمتد لعام كامل

وأوضح القائمون على القافلة أن مدة صلاحية الكشف الطبي تمتد لعام كامل، ويُعد الكشف صالحًا لممارسة أكثر من لعبة رياضية، وفق الضوابط المنظمة، بما يسهم في التخفيف عن كاهل اللاعبين والأندية، وتحقيق أعلى درجات الاستفادة وفق مستويات المشاركة الرياضية المختلفة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة، والدكتور فتوح أحمد محمد مدير وحدة الطب الرياضي، والدكتور أسامة إبراهيم محمود نائب مدير الوحدة، والدكتور محمد نجاح عرفة المنسق العام للقافلة الطبية، والدكتورة شيماء عبد السلام المشرف على وحدة الطب الرياضي بوزارة الشباب والرياضة، والدكتورة إيمان جاد معاون وكيل الوزارة للرياضة.

جاءت فعاليات القافلة الطبية لإجراءات الكشف الطبي للرياضيين بالدقهلية، برعاية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، والدكتور محمد الكردي وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عمرو حداد وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للطب الرياضي، وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة، وإشراف الدكتور محمد رمضان مدير عام الرياضة.

