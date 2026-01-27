مسلسلات رمضان 2026، كل ما تريد معرفته عن مسلسل غلط بنات

18 حجم الخط

يعد مسلسل غلط بنات واحدًا من أبرز الأعمال الدرامية المنتظرة في موسم رمضان الدرامي 2026، حيث يقدم قصة مختلفة ومشوقة من قلب المجتمع الكويتي.

كل ما تريد معرفته عن مسلسل غلط بنات

تدور أحداث مسلسل غلط بنات خلال حقبة الثمانينات من القرن الماضي، حيث تؤدي غلطة واحدة ترتكبها فتاة إلى اهتزاز كيان عائلة بأكملها، فالخوف من العار ونظرة المجتمع يحول الأب إلى رجل قاسي منعدم رحمة، فتدفع البنات الثمن، وتتحول الحياة إلى سلسلة من العقوبات الصامتة، ويصبح الزواج أداة للسيطرة والعقاب بدلًا من أن يكون اختيارًا إنسانيًا.

ومع تصاعد الأحداث، يركز العمل على التحولات النفسية داخل الأسرة، خاصة شخصية الأم، التي تبدأ ضعيفة ومكسورة أمام سطوة الأب والخوف الاجتماعي، قبل أن تستعيد قوتها تدريجيًا، وتقرر مواجهة الواقع والدفاع عن بناتها، في نقطة تحول محورية في الصراع.

المسلسل من تأليف جميلة جمعة، وإخراج سائد بشير الهواري، ويشارك في بطولته عدد من نجوم الدراما الكويتية، من بينهم الهام الفضالة، جمال الردهان، حصة النبهان، عبدالله بهمن، شيلاء سبت، شهد سلمان، مشاري محمد المجيبل، جنى الفيلكاوي.

ومن المقرر عرض مسلسل غلط بنات مع بداية شهر رمضان 2026 وسط توقعات بأن يفتح أبواب النقاش خلال فترة عرضه، لما يحمله من طرح اجتماعي حساس يناقش السلطة الأبوية، وتأثير الخوف من العار على مصير النساء داخل الأسرة.

منصة شاهد تطرح برومو مسلسل غلط بنات

وكانت منصة شاهد قد طرحت برومو مسلسل غلط بنات وأرفقت مع تعليق:" ⁨ ⁨الخراب دخل البيت من أوسع باب ولكن الأم هي الأمل الأول والأخير.. انتظروا مسلسل غلط بنات مجانًا وحصريًا خلال شهر رمضان على MBCShahid".

