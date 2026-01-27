وزير الخارجية ونظيره المغربي يؤكدان على قوة العلاقات بين البلدين

18 حجم الخط

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج بالمملكة المغربية الشقيقة، اليوم، في إطار التشاور والتنسيق الدوري بين البلدين.

عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب

أكد الوزيران على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والمغرب وما تشهده من تطور فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، وهو ما ينعكس في قوة العلاقات التاريخية بين البلدين.

الارتقاء بمسارات الشراكة بين مصر والمغرب

وأكد الوزيران الحرص المشترك على مواصلة الارتقاء بمسارات الشراكة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

كما جرى بحث الاستعدادات الجارية لعقد اللجنة العليا المشتركة بحضور رئيسى وزراء البلدين خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في دفع مسار التعاون المشترك وتحقيق مصالح البلدين الشقيقين.

دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي

شهد الاتصال تبادل الوزيرين الرؤى إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتكثيف الاتصالات خلال المرحلة المقبلة، بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتعزيز العمل العربي والأفريقي المشترك للتعامل مع التحديات الراهنة وتحقيق المصالح المشتركة.

