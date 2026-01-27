تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات سرقة محاسب بشارع اللبيني

18 حجم الخط

تكثف الأجهزة الأمنية بـ مديرية أمن الجيزة جهودها لفحص ملابسات واقعة سرقة محاسب قانوني على يد مجهولين يستقلون دراجة نارية، الذين استولوا على حقيبته التي تحتوي على 50 ألف جنيه أثناء سيره بـ طريق اللبيني في دائرة قسم شرطة الهرم.

وجاءت التحركات الأمنية عقب تقديم المجني عليه بلاغًا بقسم شرطة الهرم، أكد فيه تعرضه للسرقة من قبل مجهولين، الذين أخذوا الحقيبة التي تحتوي على مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه، بالإضافة إلى مفاتيح سيارته وأوراق ومستندات مهمة خاصة بعمله، وعدد من بطاقاته البنكية «فيزا».

وعلى الفور، شكلت أجهزة الأمن فريق بحث وجمعت المعلومات والتحريات، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم، فيما تم تحرير المحضر اللازم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بعد مشاجرة بالعمرانية

على جانب آخر، كانت قد كشفت تحقيقات النيابة العامة بالجيزة، عن تفاصيل مقتل شاب على يد جاره بعد مشاجرة بينهما أمام المارة، بعد معاتبة المجني عليه للمتهم على إلقاء القمامة في الشارع، انتهت بطعنه في البطن فارق الحياة على إثرها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم لم يكن على صلة بالمجني عليه من قبل، ولا توجد أي خلافات بينهما.

وفال المتهم أمام النيابة، إنه ذهب لإلقاء القمامة في الشارع، أسفل كوبرى، وشاهده المجنى عليه، فطلب منه أن يجمع القمامة مرة أخرى، ويلقيها في مكان آخر، فرفض جمع القمامة، فنشبت بيننا مشادة كلامية، تطورت إلى مشاجرة وتشابك بالأيدى.



وأضاف المتهم، أنه على أثرالمشاجرة استل مطواة من بين طياته، وطعن بها المجنى عليه.



كان بلاغ ورد من الأهالى لضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، بنشوب مشاجرة بين شخصين، وإصابة أحدهما بطعنة نافذة، فتم تشكيل قوة من مباحث القسم، والانتقال لمكان الحادث، وبالفحص تبين إصابة شاب يدعى (أحمد م.)، الشهير بحمادة، 28 عاما، بطعنة نافذة بالبطن على يد عاطل.



وبعمل التحريات؛ تبين نشوب مشاجرة بين المجنى عليه وعاطل، بسبب خلافات على القمامة، على أثرها استل المتهم مطواة، من بين طياته، وطعن بها المجنى عليه، ولاذ بالفرار هاربا.



وتمكنت القوات من تحديد هوية المتهم، وبإعداد الأكمنة، أمكن ضبطه، وتبين أنه يُدعى (ا. ع. ع.)، عاطل، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر خلال التحقيق معه أمام المباحث، أنه لم يكن على علاقة بالمجنى عليه من قبل، ولا توجد خلافات سابقة بينهما، وأنه شاهده للمرة الأولى يوم ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

