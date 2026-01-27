الثلاثاء 27 يناير 2026
دورة لتعليم لغة الإشارة وطريقة برايل بمكتبة دمنهور العامة

دورة تدريبة بمكتبة
دورة تدريبة بمكتبة مصر العامة بدمنهور، فيتو
انطلقت اليوم أولى فعاليات الدورة التدريبية المتخصصة في "أساسيات لغة الإشارة" و"طريقة برايل للقراءة والكتابة"، بمكتبة مصر العامة بدمنهور، وبالتعاون مع فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بمحافظة البحيرة، وذلك دعمًا لجهود الدمج المجتمعي وتعزيز الوعي بحقوق ذوي القدرات الخاصة.

أهداف مبادرة أنا متعلم مدى الحياة 

تأتي هذه الدورات ضمن المبادرة العالمية أنا متعلم مدى الحياة، والتي تستهدف ترسيخ مفهوم التعلم المستمر باعتباره عملية متجددة لا تتوقف عند عمر أو مرحلة، بل تتطور وفقًا لإحتياجات المجتمع ومتغيراته.

وتتضمن الدورة برنامجًا تدريبيًا مكثفًا يقدمه نخبة من المتخصصين، يهدف إلى تمكين المتدربين من أساسيات التواصل الفعّال مع الصم وضعاف السمع، وإكساب المشاركين القواعد الأساسية لطريقة برايل، بما يؤهلهم لمساندة المكفوفين أو العمل في مجال التدريب، إلى جانب نشر ثقافة الوعي المجتمعي بأساليب التعامل السليم مع ذوي القدرات الخاصة داخل المؤسسات العامة والخاصة.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات الدورة على مدار ٦ أيام بمقر مكتبة مصر العامة بدمنهور، على أن يتم في ختامها منح شهادات معتمدة للمجتازين، تشجيعًا لهم على مواصلة مسيرة التعلم والمشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع.

تفعيل الدور المجتمعي والتنويري للمؤسسات الثقافية وتحقيق الدمج المجتمعي 

يأتي الدورة تحت رعاية الدكتورة جاكلين عازر – محافظ البحيرة، وفي إطار حرص المحافظة على تفعيل الدور المجتمعي والتنويري للمؤسسات الثقافية، وتحقيق الدمج المجتمعي، وتمكين ذوي القدرات الخاصة ودمجهم بصورة فاعلة داخل المجتمع.

