بمشاركة 16 جامعة، "المنصورة" تفتتح فعاليات الأسبوع القِمِّي الأول للذكاء الاصطناعي

افتتح الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اليوم، فعاليات «الأسبوع القِمِّي الأول للذكاء الاصطناعي – جامعة المنصورة 2026»، الذي تنظمه كلية الهندسة تحت شعار «نحو مستقبل رقمي مستدام»، بمشاركة 16 جامعة مصرية من الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة، وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية بتعزيز تطبيقات الذكاء الاصطناعي بوصفه أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة وبناء الجمهورية الجديدة.

توظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم حلول ذكية تخدم المجتمع

وفي مستهل الفعاليات، افتتح الدكتور شريف خاطر المعرض الطلابي المصاحب للأسبوع، والذي يضم مجموعة من المشروعات التطبيقية والابتكارات الطلابية للجامعات المشاركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، بما يعكس ربط الجانب الأكاديمي بالتطبيق العملي، ويؤكد قدرات الطلاب على توظيف التكنولوجيا الحديثة في تقديم حلول ذكية تخدم المجتمع وتدعم التنمية المستدامة.

كما بدأت فعاليات الجلسة الافتتاحية بعرض فيديو تعريفي صُمِّم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعرض رؤية الملتقى وأهدافه، وملامح المستقبل الرقمي الذي تسعى الجامعة إلى ترسيخه.

وفي كلمته، رحّب الدكتور شريف خاطر بالحضور، مؤكدًا أن تنظيم جامعة المنصورة لهذا الحدث العلمي يعكس إيمانها بدور الجامعات بوصفها خط الدفاع الأول عن الوعي والتقدم ومكانة الوطن بين دول العالم، في عصر أصبحت فيه المعرفة والتكنولوجيا أدوات القوة الحقيقية.

تعزيز التواصل بين طلاب الجامعات المصرية المختلفة

وأوضح رئيس الجامعة أن هدف الملتقى لا يقتصر على الجانب العلمي فحسب، بل يمتد إلى تعزيز التواصل بين طلاب الجامعات المصرية المختلفة، وبناء جسور من التعاون والصداقة بين طلاب الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية، بما يسهم في تقليل الفجوات وتعزيز روح الانتماء والعمل المشترك.

وأشار إلى أن تنظيم الحدث جاء تزامنًا مع فوز كلية الهندسة بالمركز الأول للمرة الثانية على التوالي في جائزة مصر للتميز الحكومي، بما يعكس كفاءة الأداء المؤسسي وجودة الإدارة وثقافة الابتكار بها.

اهتمام خاص بالشباب والأجيال القادمة

وأكَّد أن الذكاء الاصطناعي بات واقعًا قادمًا لا محالة، الأمر الذي يستدعي ضرورة وضع ضوابط تقنية وتشريعية واضحة تحكم استخدامه، بما يضمن توجيهه لخدمة الإنسان وعدم المساس بدور العقل البشري، مع إيلاء اهتمام خاص بالشباب والأجيال القادمة لحمايتهم من أي آثار سلبية محتملة للتكنولوجيا الحديثة.

من جانبه، أكَّد الدكتور محمد عطية البيومي أن جامعة المنصورة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات طلابها في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وريادة الأعمال، مشيدًا بمشاركة الجامعات المصرية المختلفة في هذا الحدث العلمي الوطني، وموجّهًا الشكر للجامعات المشاركة على دعمها وتفاعلها الإيجابي.

إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي

وأضاف أن الجامعة تسير وفق رؤية واضحة تستهدف إعداد جيل قادر على التعامل مع متطلبات العصر الرقمي، مشيرًا إلى أن دعم الأنشطة العلمية الكبرى وتعزيز الشراكات بين الجامعات المصرية يمثلان ركيزة أساسية في تطوير العملية التعليمية.

كما أكَّد الدكتور شريف البدوي أن تنظيم «الأسبوع القِمِّي الأول للذكاء الاصطناعي» يمثل حدثًا علميًّا وطنيًّا بالغ الأهمية، يعكس توجه الدولة المصرية نحو بناء مجتمع معرفي متقدم قائم على التكنولوجيا والابتكار.

مشاركة وفود من 16 جامعة مصرية تؤكد أن الذكاء الاصطناعي

وأوضح أن مشاركة وفود من 16 جامعة مصرية تؤكد أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد مجال بحثي، بل أصبح أحد أعمدة التنمية الشاملة، ومحركًا رئيسيًّا لمستقبل التعليم والصناعة والخدمات في مصر.

وأشار إلى أن جامعة المنصورة تضع على رأس أولوياتها دعم البرامج الأكاديمية الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل وخطط الدولة للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن برنامج هندسة الذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة يُعد أول برنامج متخصص في هذا المجال في مصر، ويمثل نموذجًا رائدًا في إعداد كوادر قادرة على قيادة المستقبل وخدمة المجتمع والاقتصاد الوطني.

وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة عبير توكّل أن تنظيم هذا الحدث يأتي في إطار دعم استراتيجية الدولة للتحول الرقمي، وتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.

وأشارت إلى حرص جامعة المنصورة على أن تكون منصة وطنية لتجميع العقول الشابة من مختلف الجامعات المصرية لتبادل الخبرات، ودعم الابتكار، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة، لافتة إلى إنشاء أول برنامج للذكاء الاصطناعي بكلية الهندسة عام 2021 لإعداد كوادر بشرية قادرة على مواكبة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وجامعات الجيل الرابع.

وأكَّدت أن فعاليات الأسبوع تستهدف تنمية مهارات الطلاب، ودعم البحث العلمي، وتشجيع التطبيقات الذكية التي تخدم المجتمع وتحقق التنمية المستدامة، إلى جانب اكتشاف المواهب الشابة وتوجيهها نحو الابتكار وريادة الأعمال الرقمية، وتأهيل خريجين قادرين على الاندماج في سوق العمل المحلي والإقليمي.

واختُتمت الجلسة الافتتاحية بتكريم عدد من القيادات والشخصيات الداعمة لمسيرة الابتكار والتحول الرقمي، تقديرًا لإسهاماتهم في دعم البرامج العلمية والتكنولوجية، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والجهات المعنية، في إطار حرص جامعة المنصورة على ترسيخ ثقافة التقدير وتحفيز النماذج المتميزة في مجالات التطوير والابتكار.

ويضم «الأسبوع القِمِّي الأول للذكاء الاصطناعي» بجامعة المنصورة مجموعة من الجلسات العلمية المتخصصة، وحلقات النقاش، وورش العمل الفنية، والمعارض الابتكارية، التي تناقش أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجالات التحول الرقمي، والتشريعات الذكية، والرعاية الصحية، والتنمية المستدامة، إلى جانب إبراز دور التكنولوجيا الحديثة في دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية.

كما يشارك في الملتقى نخبة من الخبراء والمتخصصين، بما يتيح تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأكاديمي، ويسهم في إعداد كوادر طلابية مؤهلة لمتطلبات سوق العمل الرقمي، وترسيخ ثقافة الابتكار داخل المجتمع الجامعي.

