صرف الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لموجة الأمطار المتوقعة

18 حجم الخط

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات لمواجهة الأمطار المتوقعة بناء على توقعات هئية الأرصاد الجوية

وأوضحت الشركة في بيانها أنها دفعت بسيارات شفط وكسح المياه بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، مع استمرار عمل فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة، إلى جانب إلغاء الإجازات وبدل الراحات لضمان الجاهزية الكاملة.

وأضافت أن أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات الصرف ومحطات الرفع ما زالت متواصلة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكات..

وتشهد محافظة الإسكندرية، طقسًا متقلبًا على كافة الأنحاء، بالتزامن مع نوة الشتاء المتعاقبة.

وأنهت الإسكندرية استعداداتها لاستقبال أشد وأصعب نوات موسم الشتاء 2026 ضراوة، والتى تهب خلال ساعات، يصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح باردة جدًّا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية من تواجدها بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي تحسبًا لسقوط الأمطار والعمل على تطهير الشنايش والمطابق لعدم تجمع مياه الأمطار فى الطرق العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.