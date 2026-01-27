الثلاثاء 27 يناير 2026
محافظات

صرف الإسكندرية تعلن حالة الطوارئ استعدادًا لموجة الأمطار المتوقعة

الاسكندريه
الاسكندريه
أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات لمواجهة الأمطار المتوقعة بناء على توقعات هئية الأرصاد الجوية

وأوضحت الشركة في بيانها أنها دفعت بسيارات شفط وكسح المياه بدءًا من الساعة السابعة صباحًا، مع استمرار عمل فرق الطوارئ على مدار 24 ساعة، إلى جانب إلغاء الإجازات وبدل الراحات لضمان الجاهزية الكاملة.

وأضافت أن أعمال تطهير الشنايش والمطابق وبيارات الصرف ومحطات الرفع ما زالت متواصلة، بالتوازي مع تنفيذ أعمال الصيانة ورفع كفاءة الشبكات.. 

وتشهد محافظة الإسكندرية، طقسًا متقلبًا على كافة الأنحاء، بالتزامن مع نوة الشتاء المتعاقبة.

وأنهت الإسكندرية استعداداتها لاستقبال أشد وأصعب نوات موسم الشتاء 2026 ضراوة، والتى تهب خلال ساعات، يصاحبها أمطار غزيرة وصقيع ورياح باردة جدًّا.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بأحياء محافظة الإسكندرية من تواجدها بكافة الميادين والشوارع العامة والدفع بسيارات الصرف الصحي تحسبًا لسقوط الأمطار والعمل على تطهير الشنايش والمطابق لعدم تجمع مياه الأمطار فى الطرق العامة.

