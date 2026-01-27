رئيس جامعة الإسكندرية يوجه بسرعة إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول

18 حجم الخط

عقد، اليوم الثلاثاء، اجتماع مجلس جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس الجامعة، حيث قدم رئيس جامعة الإسكندرية الشكر والتقدير إلى عمداء الكليات، بمناسبة انتهاء الفصل الدراسي الأول وأعمال الامتحانات، مثمّنًا الجهود المبذولة خلال هذه الفترة.

ودعا رئيس الجامعة إلى سرعة الانتهاء من أعمال التصحيح والمراجعة، وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن، والالتزام بالجداول الزمنية المقررة، حرصًا على مصلحة الطلاب.

كما وجه باتخاذ الإجراءات اللازمة والانتهاء من كافة أعمال الصيانة والتجهيزات داخل الكليات استعدادا للفصل الدراسي الثاني، لضمان بيئة تعليمية مناسبة وآمنة.

ودعا رئيس الجامعة إلى تضافر الجهود والتعاون المشترك خلال فترة توقف ترام الرمل، اعتبارًا من أول فبراير 2026، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع محافظة الإسكندرية.

وأكد أن مشروع تطوير الترام، إلى جانب مشروع قطار الإسكندرية، يُمثلان نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي بالمحافظة، حيث سيسهمان في إنشاء شبكة نقل حديثة ومتكاملة تربط مدينة الإسكندرية من الشرق إلى الغرب، وتُتيح سهولة الانتقال بين أجزائها في زمن قياسي، فضلًا عن دورهما في دعم خطط التنمية العمرانية وخلق مجتمعات عمرانية جديدة بغرب الإسكندرية، بما يواكب متطلبات التنمية الشاملة ويُحسن جودة حياة المواطنين.

ووافق المجلس على اعتماد مدونة المعايير الأخلاقية والسلوكية للطلاب، والتي تهدف إلى تعزيز قيم الانضباط والاحترام والمسؤولية داخل الحرم الجامعي، وتوجيه الطلاب نحو السلوكيات الإيجابية التي تساهم في خلق بيئة تعليمية آمنة ومحفزة على التعلم والتفاعل البنّاء.

ووافق المجلس على إطلاق منصة طلاب جامعة الإسكندرية كمنصة شاملة تقدم الخدمات الطلابية، حيث تبدأ المرحلة الأولى من المنصة بتقديم وإتاحة الكتاب الإلكتروني والمحتوى الرقمي التفاعلي، بهدف تعزيز تجربة التعلم ودعم الطلاب في الوصول إلى المواد التعليمية بشكل أكثر سهولة وفاعلية.

وفى إطار حرص جامعة الإسكندرية على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية والمسئولية فى البحث العلمى، وافق المجلس على إنشاء وتشكيل مكتب نزاهة الأبحاث العلمية بالجامعة، بما يواكب التوجهات الوطنية والدولية فى حوكمة البحث العلمى وضمان جودته كخطوة مؤسسية مهمة لتعزيز منظومة البحث العلمى بالجامعة.

ووافق المجلس على تشكيل مجلس منح دول حوض النيل وأفريقيا بجامعة الإسكندرية، لدراسة المنح المقدمة من جامعة الإسكندرية للطلاب الأفارقة، وأيضًا متابعة المنح الحالية المقدمة لطلاب القارة الأفريقية ودول حوض النيل.

وقدمت الدكتورة أمنية مختار، وكيل كلية الأعمال ومسئول فريق تسويق برامج الجامعة، عرضًا تفصيليًا لنتائج الحملات الترويجية للبرامج الأكاديمية والدرجات المزدوجة، مستعرضة أثر هذه الحملات في الوصول إلى الأسواق المستهدفة وزيادة الإقبال على البرامج، بالإضافة إلى عرض خطة العمل المستقبلية لتوسيع نطاق التسويق وتعزيز مكانة الجامعة محليًا ودوليًا.

وكرم المجلس الدكتورة عبير عطية، عميد كلية السياحة والفنادق، بمناسبة انتهاء فترة عمادتها للكلية، وذلك تقديرًا لجهودها المخلصة وعطائها المستمر في تطوير الكلية والنهوض بمنظومتها التعليمية والإدارية خلال سنوات عمادتها للكلية، متمنين لها دوام التوفيق والتميز في مسيرتها العلمية المقبلة.

ووافق المجلس على تخصيص عدد(٢٠٠) منحة للطلاب والباحثين الجدد المتقدمين لدراسة دبلومات الدراسات العليا بكلية التربية بالفصل الدراسي الأول (الربيع ٢٠٢٦) للعام الجامعى ٢٠٢٦/٢٠٢٥ بجميع مراحلها بتخفيض ٥٠% من قيمة الساعة المعتمدة.

ووافق المجلس على إتفاقية الشراكة بين جامعة الإسكندرية ومؤسسة البحر المتوسط للعدوى(FMI)- مرسيليا- فرنسا، واتفاقية التبادل الأكاديمي بين جامعة الإسكندرية وجامعة توهوكو- اليابان، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية (BRICS) لتنمية المهارات والابتكار التكنولوجي ومقر مكتبها فى الصين، وذلك بغرض التعاون الدولي في مجال البحوث والتدريب وتبادل التكنولوجيا وتقديم خدمات استشارية فى هذا المجال، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والجامعة الفيدرالية فى سيارا (UFC) بالبرازيل فى إطار التعاون بين جامعة الإسكندرية وممثلي البرازيل في شبكة البريكس(NU).

ووافق المجلس على بنود برتوكول التعاون ثلاثى الأطراف بين كل من مستشفيات جامعة الإسكندرية والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو) (شركة مساهمة مصرية)، وشركة هيلث كير (شركة متخصصة في توريد الأجهزة الطبية)، للتبرع بجهاز منظار للأورام النسائية لمستشفى الشاطبى الجامعة قيمته أربعة مليون و٨٠٠ ألف جنيه، وبنود برتوكول ثلاثى الأطراف بين كل من مجمع المواساة الطبى والتعليمى ونادي روتاري الإسكندرية راقودة، وشركة سبكترا جروب للمستلزمات والأجهزة الطبية، للتبرع بإنشاء وحدة فصل مكونات الدم بمستشفى المواساة الجامعى قيمته مليون و٥٠٠ ألف جنيه، والإهداء المقدم من وزارة الصحة والسكان، لمعهد البحوث الطبية، عبارة عن جهاز أشعة الثدي قيمته ١٥ مليون و٥٠٠ ألف جنيه.

ووافق المجلس على ترقية ٣٥ عضو هيئة تدريس، ١٧ إلى وظيفة أستاذ، و١٨ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ١٠ مدرس، بالإضافة إلى منح ١١٩ درجة دكتوراه، و١٤٦ درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.