البورصة تعلن نتائج المراجعة نصف السنوية وتحدد فبراير المقبل موعدا للتطبيق

18 حجم الخط

أعلنت البورصة المصرية انتهاء أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، على أن يبدأ تطبيق التعديلات الجديدة اعتبارًا من أول فبراير 2026، في إطار آلية المراجعات المنتظمة التي تهدف إلى الحفاظ على كفاءة المؤشرات وتمثيلها الحقيقي لأداء السوق.

وشهدت المراجعة تغييرات ملحوظة على مستوى المؤشرات الرئيسية، سواء من حيث انضمام أو خروج عدد من الشركات، وفقًا لمعايير السيولة ونسب التداول الحر والقيمة السوقية.



تغييرات مؤشر EGX30 الرئيسي

أسفرت المراجعة عن انضمام 4 شركات إلى المؤشر الرئيسي EGX30، مقابل خروج 4 شركات أخرى.

الشركات المنضمة:

مصر الجديدة للإسكان والتعمير

الصناعات الكيماوية المصرية – كيما

إيديتا للصناعات الغذائية

أوراسكوم للاستثمار القابضة

الشركات المستبعدة:

سيدي كرير للبتروكيماويات – سيدبك

مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو

مدينة مصر للإسكان والتعمير

بنك كريدي أجريكول مصر

وتنسحب هذه التعديلات أيضًا على مؤشري EGX30 Capped وEGX30 TR المرتبطين بالمؤشر الرئيسي.

تعديلات واسعة في مؤشر EGX70 EWI

شهد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة متساوي الأوزان EGX70 EWI حركة تغييرات كبيرة، حيث تم:

حذف 22 شركة (انتقلت 3 منها إلى EGX30)

انضمام 21 شركة جديدة

ومن أبرز الشركات المنضمة:

مدينة مصر للإسكان والتعمير، بنك كريدي أجريكول مصر، جلاكسو سميثكلاين، راية لخدمات مراكز الاتصالات، يو للتمويل الاستهلاكي، شارم دريمز، النيل للأدوية، يونيفرسال يونيباك.

بينما شملت قائمة المستبعدين شركات بارزة مثل:

إيديتا، عبور لاند، المصرف المتحد، مستشفى كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، الدلتا للسكر، ماريديف، غاز مصر.

تحديثات مؤشر EGX100 EWI

سجل مؤشر EGX100 متساوي الأوزان:

انضمام 18 شركة

خروج 19 شركة

وضمت قائمة المنضمين شركات من قطاعات التعليم، الأدوية، الاتصالات، الاستثمار العقاري، والخدمات المالية، ما يعكس استمرار تنوع القاعدة القطاعية داخل المؤشر.

تغييرات مؤشر الشريعة

شهد مؤشر الشركات المتوافقة مع الشريعة:

انضمام:

راية لخدمات مراكز الاتصالات

المنصورة للدواجن

الدولية للمحاصيل الزراعية

القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية – سيرا

خروج:

إعمار مصر للتنمية

المصرية للمنتجعات السياحية

الدلتا للسكر

مستشفى كليوباترا

مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات EGX35-LV

تم انضمام 10 شركات وحذف 11 شركة من المؤشر، الذي يركز على الأسهم الأكثر استقرارًا سعريًا بين الشركات الأعلى سيولة.

ومن أبرز المنضمين:

بالم هيلز، طاقة عربية، النساجون الشرقيون، جهينة، ليسيكو مصر، العربية لحليج الأقطان.

استمرار إيقاف مؤشر قطاع الورق

قررت البورصة استمرار إيقاف العمل بمؤشر قطاع الورق ومواد التعبئة والتغليف لعدم استيفاء شرط الحد الأدنى لعدد الشركات المكوِّنة له.

مراجعة شهرية لمؤشر سندات الخزانة

على صعيد أدوات الدخل الثابت، شهدت المراجعة الشهرية لمؤشر سندات الخزانة:

انضمام 4 إصدارات جديدة

استبعاد 14 إصدارًا

ليصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 18 إصدارًا

وتتم مراجعة هذا المؤشر شهريًا وفقًا لمنهجية خاصة بمعايير السيولة وأحجام التداول.

آلية المراجعات الدورية

تُجري البورصة المصرية مراجعتين سنويتين لمؤشرات الأسهم:

المراجعة الأولى تنتهي في يناير ويبدأ العمل بها في فبراير (عن الفترة من 1 يوليو إلى 31 ديسمبر)

المراجعة الثانية تنتهي في يوليو ويبدأ العمل بها في أغسطس (عن الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو)

وتهدف هذه المراجعات إلى ضمان دقة تمثيل المؤشرات لأداء السوق وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.