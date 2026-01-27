وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة طب أسرة الزهايرة استعدادا لاعتماد "جهار"

18 حجم الخط

أجرى وكيل مديرية صحة الدقهلية للطب الوقائي مرورًا ميدانيًا على وحدة طب أسرة الزهايرة التابعة لإدارة السنبلاوين الصحية، يرافقه مشرف الوزارة الدكتور نادر ضيف، وذلك لمراجعة الاستعدادات النهائية لاعتماد «جهار»، تنفيذًا لتعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

شمل المرور مراجعة استكمال ملفات الاعتماد، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوافر السولار اللازم لتشغيل المولدات، بالإضافة إلى مراجعة خطط مكافحة الحريق داخل الوحدة.

كما تم استكمال المرور على الصيدلية والاستقبال، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جاهزية الوحدة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل.



وفي السياق ذاته، تم استكمال تدريب العاملين على السياسات والإجراءات المعتمدة، بحضور الدكتور رامي السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية وفريقه، وبمشاركة الدكتورة شيماء حسانين عضو المكتب الفني، وذلك في إطار رفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية والاستعداد الكامل لمرحلة الاعتماد.

يذكر ان اعتماد "جهار" (GAHAR) للوحدات الصحية هو شهادة جودة تمنحها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر للمنشآت الملتزمة بمعايير سلامة المرضى والخدمات الصحية الفعالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.