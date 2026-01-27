الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

وكيل صحة الدقهلية يتفقد وحدة طب أسرة الزهايرة استعدادا لاعتماد "جهار"

وكيل مديرية صحة الدقهلية،
وكيل مديرية صحة الدقهلية، فيتو
18 حجم الخط

أجرى وكيل مديرية صحة الدقهلية  للطب الوقائي مرورًا ميدانيًا على وحدة طب أسرة الزهايرة التابعة لإدارة السنبلاوين الصحية، يرافقه مشرف الوزارة الدكتور نادر ضيف، وذلك لمراجعة الاستعدادات النهائية لاعتماد «جهار»، تنفيذًا لتعليمات الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية.

شمل المرور مراجعة استكمال ملفات الاعتماد، والتأكد من تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوافر السولار اللازم لتشغيل المولدات، بالإضافة إلى مراجعة خطط مكافحة الحريق داخل الوحدة.

كما تم استكمال المرور على الصيدلية والاستقبال، للاطمئنان على توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان جاهزية الوحدة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالشكل الأمثل.
 

وفي السياق ذاته، تم استكمال تدريب العاملين على السياسات والإجراءات المعتمدة، بحضور الدكتور رامي السعيد مدير إدارة الرعاية الأساسية وفريقه، وبمشاركة الدكتورة شيماء حسانين عضو المكتب الفني، وذلك في إطار رفع كفاءة الفرق الطبية والإدارية والاستعداد الكامل لمرحلة الاعتماد.

يذكر ان اعتماد "جهار" (GAHAR) للوحدات الصحية هو شهادة جودة تمنحها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في مصر للمنشآت الملتزمة بمعايير سلامة المرضى والخدمات الصحية الفعالة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اشتراطات السلامة الاستعدادات النهائية الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية الخدمات الصحية للمواطنين السلامة والصحة المهنية الصحة المهنية الدكتور حموده الجزار المستلزمات الطبية حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية كيل وزارة الصحة عضو المكتب الفني والمستلزمات الطبية

مواد متعلقة

كيلو الألومنيوم بـ 98 جنيها، أسعار الخردة بمصر اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

3 فبراير أولى جلسات محاكمة عاطلين لحيازتهما سلاحا ناريا بعين شمس

أسعار مواد التشطيب بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

العامرية يسجل 1,450 جنيها للطن، أسعار الجبس في سوق مواد البناء صباح اليوم الثلاثاء

ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية