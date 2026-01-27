الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

العامرية يسجل 1,450 جنيها للطن، أسعار الجبس في سوق مواد البناء صباح اليوم الثلاثاء

أسعار الجبس
أسعار الجبس
18 حجم الخط

أسعار الجبس، شهدت أسعار الجبس حالة من الاستقرار النسبي في السوق المحلية،اليوم الثلاثاء الموافق  27  يناير 2026، وتستعرض «فيتو» أسعار الجبس بمختلف أنواعه في السوق المصرية، وفق آخر التحديثات والمتابعة في السوق المحلية.

أسعار الجبس حسب التحديثات والمتابعة في السوق المحلية 

• جبس العامرية: يتراوح سعر الطن بين 1,400 جنيه و1,450 جنيها.

• جبس سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,500 جنيه و1,550 جنيها.

• جبس الدولية: وصل سعر الطن إلى  1,500 جنيه .

• جبس مصر سيناء: يتراوح سعر الطن بين 1,450 جنيها و1,500 جنيه.

• جبس زهرة سيناء: وصل سعر الطن إلى 1,500 جنيه.

الجبس وأهميته في السوق

يُعد الجبس من المواد الأساسية المستخدمة في أعمال التشطيبات والبناء، حيث يدخل في تنفيذ الأسقف المعلقة، وأعمال البياض، والديكورات الداخلية، ما يجعل تحركات أسعاره مؤثرة على تكلفة التشطيب النهائية للوحدات السكنية.

أنواع الجبس المتداولة في السوق

تنقسم أنواع الجبس المتداولة في السوق المصرية إلى عدة فئات رئيسية، أبرزها:

الجبس العادي:

يُستخدم في أعمال البياض التقليدية، ويتميز بسهولة استخدامه وسرعة جفافه.

الجبس الأبيض:

يُستخدم في أعمال الديكور والتشطيبات النهائية، ويتميز بنعومة قوامه ولونه الأبيض الناصع.

جبس بورد:

يُستخدم في تنفيذ الأسقف المعلقة والقواطع الداخلية، ويتميز بخفة وزنه وسهولة تركيبه.

أسعار الجبس، فيتو 
أسعار الجبس، فيتو 

العوامل المؤثرة على أسعار الجبس

تتأثر أسعار الجبس بعدة عوامل رئيسية، من أبرزها:

• تكلفة الطاقة والنقل

• أسعار الخامات

• حجم الطلب في سوق التشطيبات

• تكلفة التصنيع

• حجم المعروض من المصانع المحلية

الجبس ودوره في الاقتصاد

تلعب صناعة الجبس دورًا مهمًا في دعم قطاع مواد البناء والتشطيبات، حيث توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتساهم في تنشيط الصناعات المرتبطة بقطاع التشييد والبناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الجبس الجبس السوق المحلية اليوم الثلاثاء جبس زهرة سيناء جبس العامرية جبس سيناء جبس سوق مواد البناء صباح اليوم الثلاثاء

مواد متعلقة

الدولار يسجل 448.73 جنيها في بنك السودان المركزي اليوم

أسعار الخردة في مصر بختام تعاملات اليوم الإثنين

6.77 جنيه، سعر اليوان الصيني في البنك المركزي مساء اليوم الإثنين

سعر الـ 100 ين ياباني أمام الجنيه في البنوك المصرية (آخر تحديث)

استقرار سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه بالبنوك المصرية مساء اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه ببنك السودان المركزي بختام تعاملات اليوم الإثنين

سعر الريال القطري في البنك الأهلي بختام تعاملات اليوم الإثنين

آخر تطورات سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك المصرية

ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

أكلات في الإفطار تقاوم الخمول الصباحي وتمنحك طاقة متوازنة طوال اليوم

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية