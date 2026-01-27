السلطات السورية تصدر تعليمات لإدخال اللغة الكردية في المناهج التعليمية

18 حجم الخط

أصدرت السلطات السورية اليوم الثلاثاء، تعليمات تنفيذية لإدخال اللغة الكردية في المناهج التعليمية في البلاد، وذلك عقب صدور المرسوم الجمهوري المتعلق بالأكراد.

عمليات الإعداد والطباعة قبل بداية العام الدراسي الجديد

وكلفت وزارة التربية السورية، المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد المناهج الخاصة باللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر على أن تستكمل عمليات الإعداد والطباعة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

إعداد المناهج أو تحضير الكوادر اللازمة

وقال وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو: إن التعليمات التنفيذية شملت كل الإجراءات اللازمة لتفعيل المرسوم رقم 13 الخاص بحقوق الأكراد سواء فيما يتعلق بإعداد المناهج أو تحضير الكوادر اللازمة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في 16 يناير الجاري، مرسوما تاريخيا يؤكد أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية

وشدد المرسوم على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وحق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية، واعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، وتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الأكراد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

