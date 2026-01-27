الثلاثاء 27 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السلطات السورية تصدر تعليمات لإدخال اللغة الكردية في المناهج التعليمية

مدرسة فى سوريا، فيتو
مدرسة فى سوريا، فيتو
18 حجم الخط

أصدرت السلطات السورية اليوم الثلاثاء، تعليمات تنفيذية لإدخال اللغة الكردية في المناهج التعليمية في البلاد، وذلك عقب صدور المرسوم الجمهوري المتعلق بالأكراد.

عمليات الإعداد والطباعة قبل بداية العام الدراسي الجديد

وكلفت وزارة التربية السورية، المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد المناهج الخاصة باللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية خلال مدة لا تتجاوز 6 أشهر على أن تستكمل عمليات الإعداد والطباعة قبل بداية العام الدراسي الجديد.

إعداد المناهج أو تحضير الكوادر اللازمة

وقال وزير التربية والتعليم السوري محمد عبد الرحمن تركو: إن التعليمات التنفيذية شملت كل الإجراءات اللازمة لتفعيل المرسوم رقم 13 الخاص بحقوق الأكراد سواء فيما يتعلق بإعداد المناهج أو تحضير الكوادر اللازمة.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أصدر في 16 يناير الجاري، مرسوما تاريخيا يؤكد أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية.

حق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية

وشدد المرسوم على التزام الدولة بحماية التنوع الثقافي واللغوي، وحق المواطنين الأكراد في إحياء تراثهم وفنونهم وتطوير لغتهم الأم في إطار السيادة الوطنية، واعتبار اللغة الكردية لغة وطنية، وتدريسها في المدارس الحكومية والخاصة في المناطق التي يشكل الأكراد فيها نسبة ملحوظة من السكان، كجزء من المناهج الاختيارية أو كنشاط ثقافي تعليمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدخال اللغة الكردية في المناهج التعليمية اللغة الكردية السلطات السورية المناهج الخاصة باللغة الكردية أحمد الشرع

مواد متعلقة

إيجار الجولان 25 عاما وفتح سفارة إسرائيلية، تفاصيل اتفاق أمني وشيك بين سوريا وإسرائيل

الجدار الحدودي الأسمنتي بين سوريا والعراق.. بغداد تؤكد انتهاء 80% من تشييده.. مجهز بكاميرات حرارية.. ويمثل خطوة استراتيجية في مواجهة تهديد التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود وأهمها داعش

الأمم المتحدة: نزوح 134 ألف شخص في شمال شرق سوريا جراء الاشتباكات

وول ستريت: أمريكا تدرس انسحابا عسكريا كاملا من سوريا

الأمم المتحدة تدعو إسرائيل إلى الكف عن انتهاك سيادة ‎سوريا ووحدة أراضيها

الحكومة العراقية: بدء إجراءات التعامل مع نقل سجناء داعش من سوريا

ads

الأكثر قراءة

بعد موافقة تشريعية النواب على القانون، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء؟

شملت البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 27 يناير 2026

موعد مباراة الأهلي ووادي دجلة في الدوري المصري والقناة الناقلة

انقلاب في القاهرة وأسوان تسجل 26، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في محافظات مصر

موعد مباراة المقاولون ضد البنك الأهلي في الدوري المصري

موعد مباراة غزل المحلة أمام طلائع الجيش في الدوري المصري

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالشرقية ترم أول 2026

تطورات الحالة الصحية للفنان سامح الصريطي بعد إصابته بجلطة في المخ

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم فى البورصات العالمية اليوم الإثنين

أسعار الكتاكيت والبط اليوم الإثنين 26-1-2026 في بورصة الدواجن

ارتفاع أسعار البلح والتمور في سوق العبور مع قرب شهر رمضان 2026

أسعار مواد التشطيب في الأسواق المحلية اليوم الاثنين 26-1-2026

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد ليلة النصف من شعبان وفضلها والأدعية المستحبة فيها

تفسير رؤيا أكل البيض في المنام وعلاقته بتحسن الظروف المعيشية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 27 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية