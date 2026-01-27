بعد تعطل ساعات، إزالة آثار سقوط حمولة سيارة نقل وعودة السيولة المرورية بكورنيش الإسكندرية

18 حجم الخط

بدأت الحركة المرورية في العودة لطبيعتها بـ طريق الكورنيش في المنطقة ما بين جليم وستنالي شرق الإسكندرية، بعد إزالة حمولة سيارة نقل سقطت وأعاقت الطريق لعدة ساعات.

وكانت محافظة الإسكندرية أصدرت بيانا طالبت فيه المواطنين والعابرين بضرورة توخي الحذر، نظرًا لسقوط حمولة حجارة ثقيلة من على سيارة نقل على الطريق، مما أدى إلى إعاقة مرورية أمام فندق رومانس بطريق الجيش، في المسافة ما بين جليم وستانلي، في نطاق حي شرق.

وأكدت المحافظة أن الحادث تسبب في تكدس مروري وتعطيل حركة السير للمتجهين إلى المنتزه، أبو قير، أو طريق المحمودية، حيث من المتوقع حدوث تأخير يتراوح ما بين 20 إلى 30 دقيقة للوصول.

وناشدت المحافظة قائدي المركبات اتخاذ طرق بديلة عن طريق الجيش لحين الانتهاء من رفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية، مع الالتزام بتعليمات رجال المرور المتواجدين بالموقع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.