مدير أوقاف الإسكندرية يتفقد مساجد إدارتي الرمل ومحرم بك

أجرى الشيخ محمد سعد العش مدير مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم الجمعة، جولة تفقدية على عدد من مساجد إدارتي الرمل ومحرم بك، لمتابعة الاستعدادات وجاهزية المساجد لاستقبال المواطنين.

يأتي ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة، وحرصًا على انتظام العمل الدعوي والإداري داخل بيوت الله



وخلال المرور، اطّلع وكيل الوزارة على مدى الالتزام بالتعليمات الوزارية المنظمة لشئون المساجد، وانتظام الأئمة والعاملين، وحسن تنظيم صفوف المصلين، والتأكد من تهيئة الأجواء المناسبة لأداء الشعيرة في خشوع وانتظام.



كما تابع مدير مديرية الأوقاف أداء صلاة الجمعة، واطمأن على التزام الأئمة بموضوع الخطبة والزمن المحدد، وجودة الأداء الدعوي، بما يحقق رسالة المسجد ويخدم رواده.



وأكد الشيخ محمد سعد العش أن المتابعة الميدانية تأتي في إطار الحرص على ضبط منظومة العمل داخل المساجد، وتعظيم شأن الشعائر، والارتقاء بالخطاب الدعوي، مشددًا على أن الالتزام والانضباط أساس النجاح في أداء رسالة الدعوة.

وتؤكد مديرية أوقاف الإسكندرية استمرار هذه الجولات الميدانية بصورة دورية، دعمًا لمسيرة الانضباط، وضمانًا لحسن أداء الشعائر، وخدمة بيوت الله على الوجه الذي يليق بمكانتها وقدسيتها.



