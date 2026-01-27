استدعاء معلمة للتحقيق اتهمت طالبا بالتحرش بها في السلام

18 حجم الخط

أمرت نيابة السلام باستدعاء معلمة اتهمت طالبا بالتحرش بها أثناء مراقبتها على الامتحانات داخل مدرسة بـمدينة السلام، وذلك لسماع أقوالها، وقررت حجز المتهم لحين ورود تحريات المباحث الجنائية.

طالب تحرش بمعلمة فى السلام

كان قسم شرطة السلام ثان تلقى بلاغا من إدارة إحدى المدارس بدائرة القسم، يفيد بقيام طالب يبلع من العمر 16 سنة، بالتحرش بمعلمة تبلغ من العمر 28 عامًا، مكلفة بأعمال المراقبة، وانتقل رجال المباحث إلى المدرسة.

وبسؤال المعلمة، قالت: إن المتهم قام بملامسة أجزاء حساسة من جسدها أثناء مراقبتها على أداء الامتحانات داخل الفصل.

وبإجراء التحريات الأولية وسماع أقوال شهود العيان، تبين أن الطالب حاول الدخول إلى لجنة الامتحان في وقت غير مسموح، وهو ما دفع المعلمة إلى التصدي له ومنعه من الدخول، فقام بالتحرش بها.

وألقى رجال المباحث القبض على الطالب واقتياده إلى ديوان القسم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ضوابط عقوبات التحرش الجنسي بالسيدات

عقوبة التحرش الجنسي بالسيدات هي: الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وإذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

ويُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.

وإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (٢٦٧) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.

مفهوم التحرش

التحرش هو مُضايقة، تحرش، أو فعل غير مرحب به من النوع النفسي أو الجنسي أو اللفظي أو الجسدي. يتضمن مجموعة من الأفعال من الانتهاكات البسيطة إلى المضايقات الجادة التي من الممكن أن تتضمن التلفظ بتلميحات مسيئة من منطلقات عدة.

