الإثنين 26 يناير 2026
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر رسميًا

الدكتور أسامة الأزهري
الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف
18 حجم الخط
ads

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر بين المحافظات للعام الحالي بشكل كامل، بعد استعراض شامل لجميع الطلبات على المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة.

 تلقي طلبات نقل الأئمة عبر المنظومة الرقمية لوزارة الأوقاف

وجاء الاعتماد الرسمي عقب اطلاع الحضور على المنظومة الإلكترونية التي صممتها الوزارة، والتي تستقبل طلبات النقل وتفرزها تلقائيًا وفق معايير دقيقة، تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الأئمة والخطباء بين المحافظات، مع مراعاة العجز والزيادة في كل محافظة وأولوية ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

وأكد الوزير أن الاعتماد الكامل للحركة على المنظومة الرقمية يعكس نجاح التجربة السابقة للعام الماضي، ويضمن أن جميع الطلبات المقبولة أو المرفوضة يتم التعامل معها وفق معايير واضحة، دون تدخل بشري أو تأثير للأهواء الشخصية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الذكية توفر متابعة لحظية لكل خطوات الحركة، مما يسهل على الوزارة إدارة ملف التنقلات بشكل أكثر دقة وفاعلية، ويحقق التوازن بين احتياجات المساجد وحقوق العاملين فيها.

أسامة الأزهري يوضح فلسفة وزارة النقل في منظومة النقل 

وأضاف  وزير الأوقاف أن الوزارة رأت ضرورة إيجاد آلية منظمة وعادلة للتخفيف عن أبنائها، قائلًا: "من هنا بدأت الفكرة، بحثًا عن حل حقيقي لأبناء وزارة الأوقاف يحقق لهم الاستقرار الأسري والوظيفي"، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ التجربة فعليًا العام الماضي.

وزير الأوقاف تلقينا 8 آلاف طلب نقل للأئمة 

وأوضح وزير الأوقاف أنه خلال العام الماضي تلقت الوزارة ما يقرب من 8 آلاف طلب نقل، وهو ما كشف عن حجم كبير من الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أنه مع بدء عمليات الفرز تبين وجود نحو 2000 طلب لا تمت بصلة لوزارة الأوقاف، ما شكل عبئًا بشريًا وتنظيميًا بالغ الصعوبة.

وأكد  الأزهري أنه أدرك في ذلك الوقت أن الإمكانات البشرية المتاحة داخل الوزارة لن تكون كافية لإنجاز هذه المهمة الضخمة في الإطار الزمني المحدد، مضيفًا: "لجأت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشرحت له الموقف كاملًا، وأكدت أننا في حاجة ماسة للدعم حتى نتمكن من إعلان الحركة في موعدها".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

وزير الأوقاف توزيع الأئمة والخطباء أسامة الأزهري الأوقاف الدكتور اسامة الازهري تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر حركة تنقلات حقوق العاملين وزارة الأوقاف طلبات نقل الأئمة

مواد متعلقة

بعد طول انتظار، وزير الأوقاف يكشف عدد طلبات نقل الأئمة ويوضح آليات الموافقة

الأوقاف تطلق أول برنامج رقمي من إنتاجها بمسجد مصر الكبير، اليوم

استعدادًا لاستقبال رمضان، وزير الأوقاف يلتقي رئيس شركة العاصمة الجديدة

وزير الأوقاف يعلن إطلاق“وثيقة القاهرة للعمل” ويؤكد: الإسلام دين العمران
ads

الأكثر قراءة

انخفاض 7 جنيهات في أسعار الزيت اليوم الإثنين بالأسواق

إخماد حريق نشب داخل شقة سكنية في الهرم

موعد مباراة الزمالك القادمة بعد التعادل مع المصري في الكونفدرالية

ياميش رمضان 2026 “لمن استطاع إليه سبيلا”.. كيلو الفستق بـ 1600 والبندق 1400 جنيه.. وهذه أسعار التين المجفف والزبيب

رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس هيئة قضايا الدولة لتقديم التهنئة (صور)

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

سعر الجنيه الذهب في الصاغة صباح اليوم الإثنين 26-1-2026

تدريب الأعضاء على الصياغة التشريعية والتابلت في ثاني أيام دورة مجلس النواب

خدمات

المزيد

الصاج يبدأ من 15 جنيها، أسعار الخردة في السوق المحلي اليوم الإثنين 26-1-2026

الدينار الأردني يسجل 66.57 جنيه في البنك المركزي اليوم الإثنين 26-1-2026

125.03 جنيها سعر الدينار البحريني في البنك الأهلي (تحديث لحظي)

سعر الدولار في بنك السودان المركزي صباح اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

"إنفوجراف "، أعمال تنفيذ الخط الأول بشبكة القطار الكهربائي السريع

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الأوقاف تكشف نهج الصحابة والسلف الصالح في شهر شعبان

تفسير حلم أكل البرقوق في المنام وعلاقته بمواجهة مشاكل مستقبلية

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 26 - 1 - 2026 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية