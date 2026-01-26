وزير الأوقاف يعتمد حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر رسميًا

18 حجم الخط

اعتمد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اليوم الإثنين، حركة تنقلات الأئمة ومقيمي الشعائر بين المحافظات للعام الحالي بشكل كامل، بعد استعراض شامل لجميع الطلبات على المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة.

تلقي طلبات نقل الأئمة عبر المنظومة الرقمية لوزارة الأوقاف

وجاء الاعتماد الرسمي عقب اطلاع الحضور على المنظومة الإلكترونية التي صممتها الوزارة، والتي تستقبل طلبات النقل وتفرزها تلقائيًا وفق معايير دقيقة، تضمن الشفافية والعدالة في توزيع الأئمة والخطباء بين المحافظات، مع مراعاة العجز والزيادة في كل محافظة وأولوية ذوي الهمم وأصحاب القدرات الخاصة.

وأكد الوزير أن الاعتماد الكامل للحركة على المنظومة الرقمية يعكس نجاح التجربة السابقة للعام الماضي، ويضمن أن جميع الطلبات المقبولة أو المرفوضة يتم التعامل معها وفق معايير واضحة، دون تدخل بشري أو تأثير للأهواء الشخصية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الذكية توفر متابعة لحظية لكل خطوات الحركة، مما يسهل على الوزارة إدارة ملف التنقلات بشكل أكثر دقة وفاعلية، ويحقق التوازن بين احتياجات المساجد وحقوق العاملين فيها.

أسامة الأزهري يوضح فلسفة وزارة النقل في منظومة النقل

وأضاف وزير الأوقاف أن الوزارة رأت ضرورة إيجاد آلية منظمة وعادلة للتخفيف عن أبنائها، قائلًا: "من هنا بدأت الفكرة، بحثًا عن حل حقيقي لأبناء وزارة الأوقاف يحقق لهم الاستقرار الأسري والوظيفي"، مشيرًا إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ التجربة فعليًا العام الماضي.

وزير الأوقاف تلقينا 8 آلاف طلب نقل للأئمة

وأوضح وزير الأوقاف أنه خلال العام الماضي تلقت الوزارة ما يقرب من 8 آلاف طلب نقل، وهو ما كشف عن حجم كبير من الأعباء الإدارية، لافتًا إلى أنه مع بدء عمليات الفرز تبين وجود نحو 2000 طلب لا تمت بصلة لوزارة الأوقاف، ما شكل عبئًا بشريًا وتنظيميًا بالغ الصعوبة.

وأكد الأزهري أنه أدرك في ذلك الوقت أن الإمكانات البشرية المتاحة داخل الوزارة لن تكون كافية لإنجاز هذه المهمة الضخمة في الإطار الزمني المحدد، مضيفًا: "لجأت إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وشرحت له الموقف كاملًا، وأكدت أننا في حاجة ماسة للدعم حتى نتمكن من إعلان الحركة في موعدها".

