الرئيس الصيني: بكين وأوروبا شريكان لا غريمان والنظام الدولي خط أحمر

أكد الرئيس الصيني شي جينبينج، اليوم الثلاثاء، على أن الصين وأوروبا شريكان وليسا غريمين.

وقال شي، أثناء لقائه رئيس وزراء فنلندا بيتري أوربو في بكين: إن التعاون بين الصين وأوروبا يفوق المنافسة وأن القواسم المشتركة بينهما تفوق الخلافات، بحسب وكالة "شينخوا".

وأضاف: تأمل الصين أن تؤدي فنلندا دورا بناء في تعزيز التنمية الصحية والمستقرة للعلاقات الصينية-الأوروبية.

الصين تؤكد أهمية الحفاظ على منظومة الأمم المتحدة

وتابع: الصين مستعدة للعمل مع فنلندا للحفاظ بحزم على المنظومة الدولية التي تعد الأمم المتحدة مركزا لها، والنظام الدولي القائم على أساس القانون الدولي، والتصدي المشترك للتحديات العالمية.

وشدد شي أن بكين على استعداد للعمل مع فنلندا من أجل تعزيز عالم متعدد الأقطاب يتسم بالإنصاف والانتظام، وعولمة اقتصادية شاملة ومفيدة للجميع.

اتفاقيات تجارية بين الصين وفنلندا

والإثنين، أجرت شركات صينية وفنلندية مناقشات حول التعاون في مجالات الابتكار والتنمية الخضراء والتحول الرقمي؛ كما جرى توقيع اتفاقيات تجارية خلال الاجتماع السادس للجنة الصينية-الفنلندية للتعاون التجاري الابتكاري، الذي عُقد في بكين.

وقال رئيس الوزراء الفنلندي بيتيري أوربو: الصين شريكة تجارية حيوية وسوق تصدير رئيسية لفنلندا، وإن الشركات الفنلندية تولي أهمية بالغة للإمكانات الهائلة للسوق الصينية

بكين تسعى للتقارب الأوروبي

في المقابل، أعرب وزير التجارة الصيني وانج ون تاو عن أمله في أن تلعب الحكومة الفنلندية دورا إيجابيا في حث الاتحاد الأوروبي على توخي الحذر في تطبيق التدابير الاقتصادية والتجارية التقييدية، والتقاء الصين في منتصف الطريق، ومعارضة الحمائية بشكل مشترك، وتعزيز بيئة نزيهة ومفتوحة وغير تمييزية ويمكن التنبؤ بها للتعاون التجاري بين الصين وفنلندا وبين الصين والاتحاد الأوروبي.

