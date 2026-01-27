وائل جسار يحيي حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية

18 حجم الخط

يحيي النجم وائل جسار، حفل عيد الحب في دار الأوبرا المصرية يوم 12 فبراير، ومن المتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا كبيرًا.

حفل وائل جسار في عيد الحب

ومن المفترض أن يقدم وائل جسار خلال حفله في دار الأوبرا المصرية، عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة الرومانسية الجديدة والقديمة

ومن ناحية أخرى، وجه النجم اللبناني وائل جسار، رسالة للفنان هاني شاكر بعد تأجيل حفلهما في أبو ظبي إلى 29 يناير بسبب الأزمة الصحية التي تعرض لها هاني شاكر مؤخرا.



حفل وائل جسار وهاني شاكر في أبو ظبي

وقال وائل جسار في تصريح خاص لـ"فيتو" إنه تواصل مع هاني شاكر من أجل الاطمئنان على حالته الصحية، متابعًا: "دي أقل حاجة إني أطمن عليه ونأجل الحفلة والشغل بيروح وبيجي إنما الصحة أهم بكتير من كل دا".

وأضاف “جسار”: “وعايز أقول له من خلالكم ألف سلامة عليك وترجع لنا بالسلامة لجمهورك اللي بيحبك”.

حفل هاني شاكر ووائل جسار ، أعلنت الشركة المنظمة لحفل وائل جسار وهانى شاكر، عن تأجيل حفل أبو ظبي، ليصبح يوم 29 يناير الجاري، وذلك بسبب الأزمة الصحية التي يمر بها “شاكر”.

وأكدت الشركة المنظمة أن أسعار التذاكر تبدأ من 1275 جنيهًا وحتى 10 آلاف و600 جنيه.

وكشفت الفنانة نادية مصطفى في تصريحات لفيتو، تفاصيل الحالة الصحية للفنان هاني شاكر، حيث أكدت أنه أجرى عملية جراحية في العمود الفقري منذ أيام قليلة، ووصفت العملية بالبسيطة.

وأكدت أن حالته الصحية مستقرة بشكل كبير، وأنه موجود مع أسرته في منزله يقضي فترة النقاهة.

وأضافت: إن الفنان هاني شاكر لم يتم علاجه علي نفقة نقابة المهن الموسيقية، بل على نفقته الخاصة.

