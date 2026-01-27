45 % منهم من الخارج، الهجرة الدولية تعلن عودة 3 ملايين نازح سوادني إلى مدنهم

18 حجم الخط

قالت منظمة الهجرة الدولية إن ملايين السودانيين عادوا إلى ما يقرب من 2500 موقع في 9 ولايات، مشيرة إلى أن معدلات العودة سجلت ارتفاعا بنسبة 10 في المئة مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر على تزايد وتيرة العودة رغم استمرار التحديات الأمنية والإنسانية.



وأوضحت المنظمة، في تقرير نشرته الاثنين، عن الفترة من 1 إلى 30 نوفمبر 2025، أن البيانات تم جمعها من أكثر من 12 ألف موقع في 185 منطقة محلية بجميع ولايات السودان، مشيرة إلى أن 83 في المئة من العائدين كانوا نازحين داخليا، مقابل 17 في المئة عادوا من خارج البلاد.



وتابعت: "شكل الأطفال دون 18 عامًا 55 في المئة من العائدين من النزوح الداخلي و45 في المئة من العائدين من الخارج".



وذكرت المنظمة أن عدد النازحين داخليا في السودان لا يزال مرتفعا، إذ بلغ 9 ملايين و258 ألفا و273 نازحا موزعين على أكثر من 11 ألف موقع في 185 منطقة.

وأضاف التقرير أن عدد النازحين انخفض في 11 ولاية، بينما ارتفع في ولايات وسط دارفور وشرق دارفور وشمال دارفور وجنوب دارفور وغربها، إلى جانب جنوب كردفان والنيل الأبيض والخرطوم، في ظل استمرار الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع.

وفي أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين الجيش السوداني ومليشيا الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان.



وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.

