تخصيص 390 قطعة أرض بمنطقتي القادسية والكيلو 48 في قرعة تسكين بالعبور الجديدة

شهدت مدينة العبور الجديدة تنظيم أعمال القرعة العلنية رقم (27)، وذلك بمنطقة القادسية والكيلو 48.

وجاءت القرعة لتسكين المواطنين الذين استوفوا إجراءات تقنين أوضاعهم وسددوا المقدمات المالية المستحقة حتى تاريخ 24 / 12 / 2025، عقب الانتهاء من مراجعة دقيقة وشاملة لكافة الملفات والبيانات، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية الكاملة في عملية التخصيص.

أسفرت القرعة عن تخصيص 390 قطعة أرض بمساحات متنوعة شملت (209 م² – 450 م² – 500 م²)، حيث تم إلحاق كل حالة بأقرب شريحة مساحية معتمدة تتناسب مع المساحة التي تم تقنين وضعها، وفقًا للضوابط المنظمة المعمول بها.

وشهدت فعاليات السحب العلني التزامًا كاملًا بأعلى معايير النزاهة والانتظام، برئاسة المهندس/ محمود مراد – رئيس جهاز مدينة العبور الجديدة، ونواب رئيس الجهاز، إلى جانب المهندس/ مصطفى جمعة – معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، والمستشار/ محمد إبراهيم فتحي – ممثل مجلس الدولة، فضلًا عن مسؤولي القطاعين العقاري والمالي بالهيئة والجهاز، وممثلي شرطة التعمير والدفاع المدني.

حيث افتتح المهندس/ محمود مراد أعمال القرعة بكلمة ترحيبية رحّب خلالها بالحضور والمواطنين، مؤكدًا أن تنظيم هذه القرعة يأتي في إطار نهج مؤسسي منضبط يهدف إلى حفظ حقوق المواطنين، وتحقيق الاستقرار، ودعم خطط الدولة للتوسع العمراني المنظم.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن قرعات التقنين تمثل ثمرة لجهود عمل متواصل ودقيق، وتُعد أحد المحاور الرئيسية لسياسة الدولة الرامية إلى توسيع قاعدة التمليك وتعزيز التنمية العمرانية الشاملة. كما أوضح أن أعمال البنية التحتية والمرافق الأساسية، من مياه وصرف صحي وكهرباء وطرق، تُنفذ حاليًا بوتيرة متسارعة وتحت إشراف هندسي مستمر، بما يضمن جاهزية الأراضي للتسليم الفوري، وتوفير بيئة سكنية متكاملة منذ اليوم الأول.

وفي السياق ذاته، حرص المهندس محمود مراد على متابعة إجراءات تسليم إخطارات التخصيص بالمركز التكنولوجي لخدمة عملاء التقنين، والاستماع مباشرة إلى استفسارات المواطنين وملاحظاتهم، مؤكدًا استمرار العمل على تيسير الإجراءات وتطوير آليات التواصل، بما يحقق أفضل مستوى من الخدمة.

وقد لاقت الفعالية متابعة وحضورًا واسعًا من المواطنين، الذين أعربوا عن تقديرهم ورضاهم عن مستوى التنظيم والشفافية والدقة التي اتسمت بها الإجراءات، لا سيما مع تسلمهم إخطارات التخصيص فور الانتهاء من أعمال القرعة.

وانطلاقًا من مبدأ الشفافية والإفصاح، أعلن الجهاز أنه سيتم قريبًا نشر أسماء السادة المواطنين الذين تم توفيق أوضاعهم وحصلوا على قطع الأراضي، وذلك عبر الصفحة الرسمية لجهاز مدينة العبور الجديدة على منصات التواصل الاجتماعي، إتاحةً للمعلومة وتحقيقًا للإفادة العامة.

وأكدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية أن ملف تقنين أوضاع الأراضي يأتي على رأس أولوياتها، حيث تواصل جهودها لتسريع معدلات الإنجاز مع الالتزام الكامل بأعلى معايير الدقة والشفافية، وذلك بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بما يضمن توفير بنية تحتية متكاملة وخدمات داعمة تمكّن المواطنين من تسلم أراضيهم جاهزة للبناء في أقرب وقت، وبما يسهم في بناء مجتمعات عمرانية حديثة ومستدامة تعكس رؤية الدولة وتطلعاتها المستقبلية.

