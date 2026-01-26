اجتماع تنسيقي لمجلس الأعمال البحريني - المصري لتفعيل الاتفاقية الموقعة بين وزارتي إسكان البلدين

18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لقاءً ثنائيًا مع الوزيرة آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الإسكان والتنمية العمرانية، وهذا على هامش مشاركته في فعاليات " منتدى مستقبل العقار 2026 " في نسخته الخامسة، والمنعقد بالعاصمة السعودية الرياض.

وخلال اللقاء، تم بحث تفعيل الاتفاقية الموقعة حديثًا بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بجمهورية مصر العربية ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، والتي تم توقيعها خلال الأشهر الماضية، حيث اتفق الجانبان على إعداد أجندة تنفيذية واضحة تتضمن برامج عمل محددة وجداول زمنية للتنفيذ.

وفي هذا الإطار، تم الاتفاق على عقد اجتماع تنسيقي تحت مسمى «مجلس الأعمال البحريني المصري»، يهدف إلى متابعة تنفيذ محاور الاتفاقية، ودفع مجالات التعاون إلى مراحل تنفيذية فعالة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين.

كما تناول اللقاء بحث دعم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لمشاركة المطورين العقاريين المصريين في السوق العقاري بمملكة البحرين، وتبادل الخبرات في مجالات التطوير العمراني وتنفيذ المشروعات السكنية، بما يسهم في تعزيز فرص الاستثمار المشترك وتحقيق المصالح المتبادلة.

وأكد وزير الإسكان حرص الدولة المصرية على توسيع آفاق التعاون مع مملكة البحرين الشقيقة، ودعم الشراكات الإقليمية القائمة على التكامل وتبادل الخبرات، بما يحقق التنمية العمرانية المستدامة ويحسن جودة الحياة في البلدين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.